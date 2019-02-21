學甲蜀葵花海盛開超華麗 228連假賞花趣

2019-02-21 16:33

〔記者楊金城／台南報導〕學甲區公所第六年舉辦「唸戀學甲蜀葵花文化節」，2月28日在學甲光華里「蜀葵專區」開幕，有可愛的「藪貓」吉祥物和遊客拍照，公所也與台灣鯛養殖協會推出台灣鯛創意料理風味餐，開放70桌訂餐，1桌2800元，訂桌成功送200元園遊券，所剩不多，預訂要快。

學甲區長邱志榮說，學甲蜀葵花節開幕逢228連續4天假期，最適合遊客來學甲觀賞美麗的蜀葵花海，今年天氣溫暖，蜀葵花目前已開7成，花期到3月底，賞花遊客動作要快，今年花季預估可吸引超過10萬遊客，熱鬧可期。

學甲光華里「蜀葵專區」由里長邱益在帶領社區志工栽種，蜀葵可長到一丈高，所以被稱為「一丈紅」，花語象徵「真誠的愛」，有青、紅、粉紅、粉白、豔紅等各種花色，搭配周邊的小麥、油菜花、紅藜、百日草、向日葵，景觀美麗。

學甲蜀葵花節228開幕當天，請來學甲頭港鎮安宮福德正神「軟身伯公」現場祈福，學甲頑皮世界「藪貓」吉祥物與遊客拍照，還有蜀葵花田音樂會、寫生、攝影比賽、青農無毒生鮮市集、歡樂園遊會、茶席見學、親子DIY體驗和打卡送好物等活動。3月16日還有蜀葵花藝術Party，由在地藝術團體接力上陣表演。

台灣鯛創意料理風味餐有台灣鯛魚丸、清蒸鯛魚等10道菜，訂桌專線（06）782-4569。

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