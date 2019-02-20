太美了！烏山頭香榭大道南洋櫻盛開 粉紅花毯超浪漫

2019-02-20 18:56

〔記者楊金城／台南報導〕受到暖冬效應影響，往年3月中旬才開花的烏山頭水庫香榭大道上的南洋櫻，今年提早1個月開花，目前已盛開粉紅色的花海，花瓣掉落步道有如鋪上花毯，美極了。

南洋櫻是在1930年水庫完工時，從熱帶美洲引進，由八田與一親手栽種，距今已有88年歷史，在水庫大壩底下的香榭大道，整排現存20棵南洋櫻。水庫風景區在舊送水口、露營區也都有栽種南洋櫻。

最受注目的香榭大道南洋櫻，烏山頭水庫風景區管理所設置人行步道，目前已花開6、7成，枝頭掛滿粉紅色的花朵和花苞，花瓣隨風飄落步道上有如鋪上粉紅色的地毯，夫妻、情侶漫步在步道上，浪漫指數破表，是拍照打卡熱區，連日來已吸引不少遊客前來朝聖，真呼：「好美，浪漫！」

烏山頭園區內的富士櫻、河津櫻、黃花風鈴木、紅花風鈴木、木棉花、羊蹄甲、火焰花、豔紫荊、洋紫荊等也都陸續綻放，賞花正是時候。

嘉南農田水利會在228連假推出門票滿250元，贈送太陽能觀光遊艇船票一張，滿500元送兩張，每天限量50張，另推出集章送船票及小禮物活動，在八田技師紀念室、旅客服務中心、八田與一紀念園區動畫館等處集章，3月也將舉辦烏山頭和風祭，大賺觀光財。

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