《還願》大賣代理商卻喊告？ 她指代理商是100％中資

2019-02-24 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕近日由台灣團隊「赤燭」開發的國產恐怖遊戲《還願》，因其中含有暗諷中國國家主席習近平的彩蛋，除遭中國下架抵制外，連代理商「唯晶科技」也喊告。台北市社民黨議員苗博雅在臉書上發文指出，唯晶科技等4家關連企業，中資持股佔比全都是「100%」，並指「《還願》最恐怖的情節，應該是揭露了紅色資本對創作自由的影響力。」

《還願》因中國反彈而成功打開國際知名度，銷量不但從一開始的7萬多套暴增至20多萬套，更登上遊戲平台暢銷排名第1名。苗博雅表示，「按照純商業邏輯，所有代理商和投資人應該是笑呵呵地賺錢。但，他們卻反而逐一切割，甚至揚言提告。」，她分析，「這樣急忙的切割和施壓，唯一合理的原因，就是來自中國政府的恫嚇和紅色資本的影響力。」

苗博雅表示，「像唯晶科技這樣，雖然創辦人和管理階層都是台灣人，在關鍵時刻，面對中資股東，或許也不得不選擇揚言對沒有造成商業損失的合作夥伴提告。」

究其原因，苗博雅表示，「就是因為中國政府從來不給人民言論自由，在中國做生意的人，沒辦法真正在商言商。這些廠商害怕受到後續的報復，因此，寧可放著錢不賺，必須要切割，還要施壓製作團隊低頭道歉。這就是中資帶來的非理性政治風險。」

苗博雅警告，紅色資金將會縮現台灣人的言論自由，「平常沒事大家和樂賺錢做生意，但在關鍵時刻，中資的影響力就會掐著我們的喉嚨、摀住我們的嘴巴。」，並指出「《還願》最恐怖的情節，應該是揭露了紅色資本對創作自由的影響力。」

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