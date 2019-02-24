買盜版不能洗負評！中國抵制無效 《還願》奪暢銷No.1

《還願》、《還願》特典版以及《還願》原聲帶於今（24）日搶下Steam暢銷銷售榜前3名。（圖取自赤燭遊戲 － Red Candle Games臉書專頁）

2019-02-24 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕結合本土元素的台灣恐怖遊戲《還願》曾衝到遊戲平台「Steam」暢銷榜第二名，但因畫面中符咒暗諷中國領導人習近平「習近平小熊維尼、你媽白癡」，引來中國網友抵制。但中國盜版盛行，銷售量僅9千多套，由於只有合法消費者才能「洗」負評，中國網友反彈反而為台灣這款新遊戲打開全球知名度。今（24）日《還願》搶下暢銷排行榜第1名。

中國網友喊抵制 反為台灣遊戲打開全球知名度

《還願》的故事設定於1980年代，適逢台灣社會風氣開始轉型，但威權時代下的父權思想仍未散去的年代，故事敘述一家三口因父親中年危機、女兒體弱患病，誤信邪教之後所釀起的人倫悲劇。該遊戲從劇情、美術設計到音樂全為台灣團隊一手打造，且佈景詳細考證當年樣貌，讓網友感到兒時回憶全被勾起，故事同時諷刺了時有所聞的當代宗教亂象，玩家即使關掉了螢幕，也無法逃離遊戲帶來的恐怖。

在遊戲迅速爆紅後，玩家竟發現遊戲中的符咒竟用篆體寫著「習近平小熊維尼」、還以「呢嘛叭唭」諧音暗諷「你媽白癡」，讓許多台灣網友笑到不能自己，但氣急攻心的中國網友則紛紛喊抵制，瘋狂在遊戲平台「Steam」上猛刷負評，遊戲製作團隊「赤燭」也公開道歉。

就在大眾擔心政治因素影響本土遊戲市場時，歐洲最大遊戲網站《Eurogamer》也報導此風波，不少外國玩家皆表示不懂為何中國人要如此氣憤，質疑這些人是中國用戶還是「中國政府機器人」，還有外國網友更特別貼出小熊維尼與習近平的照片嘲諷：「原來這是一款讓中國十億多人不敢玩的恐怖遊戲。」

買盜版不能刷負評 《還願》奪下排行榜第一名

由於盜版盛行，遊戲在中國的銷售數僅9千餘套，盜版下載點到處瘋傳，中國網友還稱這是一款很棒的「國產遊戲」，但在符咒內容被發現後就成了「台獨遊戲」，怒喊抵制到底。然而，若要在遊戲平台Steam留下負評，必須得先購買該遊戲，所以只有當初老老實實支持台灣遊戲的中國玩家能夠留下負評並退款，因此負評數至今仍停在9015。

此外，《還願》在中國區的Steam上已被下架，中國網友根本沒辦法看到該遊戲；而海外中國玩家若為了留負評，特地購買遊戲再退費，購買行為一樣會反映在銷量上。加上台灣玩家力挺到底，《還願》、「《還願》特典版」以及「《還願》原聲帶」於今（24）日搶下Steam暢銷銷售榜前3名。此外，赤燭公司的前一個遊戲、故事以白色恐怖為背景的《返校》也搶下排行榜第4與第6名。

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