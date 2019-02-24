《還願》符咒封印中國盜版！ 網友製「維尼防盜印」開放下載

2019-02-24 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕台灣恐怖遊戲《還願》於全球遊戲銷售榜創下佳績，但因符咒暗諷中國領導人習近平「習近平小熊維尼你媽八七」，引來中國網友抵制。有趣的是，符咒爆紅後也讓中國所有盜版載點皆被刪除，被稱是「最強防盜符」。網友特別重製後開放下載，大讚法力無邊，能拯救全球智慧財產權。

網友q10242（黑田祐司）於PTT八卦版發文表示，這一次赤燭公司在遊戲中藏的彩蛋，讓中國人抵制這款遊戲，連盜版商都緊急下架，證明了「思想審查比任何防治盜版的手段都有效」，因此製作了跟遊戲裡面習近平小熊維尼一樣的印章素材，放在Google雲端給大家下載。有興趣的人甚至可以拿去給印章店刻，防制中國盜版的效果應該不錯，不然也可以拿來紀念。

該印章為模仿遊戲中的符印，符合印章正方形格式，以小篆字體寫下「習近平小熊維尼」。而此文一出後立即被網友們推爆，直呼實在太有創意且實用性極高：「應該在紙本文件上的浮水印多加上這個」、「防中國盜版神章」、「趕快轉發reddit，救救全世界的智慧財產權」、「這根本可以代替正式印章了，蓋下去對岸沒人敢偷」、「慈孤觀音 顯靈啦」、「我開始相信何老師了」、「老師這章法力無邊呀！」

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