《還願》登歐洲網站 外國玩家：13億人不敢玩的恐怖遊戲！

2019-02-24 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕台灣恐怖遊戲《還願》結合本土元素與實境遊戲行銷，於全球遊戲銷售榜創下佳績，但因符咒暗諷中國領導人習近平「習近平小熊維尼你媽八七」，引來中國網友抵制。而歐洲最大遊戲網站「Eurogamer」也報導了此風波，許多外國網友都不懂為何中國人會如此氣憤，「原來這是一款13億人嚇到不敢玩的恐怖遊戲」。

據《Eurogamer》報導，台灣遊戲公司「赤燭」的恐怖遊戲《還願（Devotion）》上週發佈後引起話題，吸引許多網友給予正面評論，但在遊戲被發現暗諷中國領導人習近平是「小熊維尼」後，中國玩家開始爆炸式的洗留言，讓《還願》的評價轉為負面。而「赤燭」公司也已經道歉，目前已經將該素材刪除，並表示願意承擔一切責任。

但也有中國網友表示，中國人並非是因為遊戲嘲笑習近平是小熊維尼而氣憤，《還願》一開始在中國很受歡迎，但卻發現遊戲隱晦嘲諷中國，中國人覺得自己被騙去玩嘲諷自己國家的遊戲。

此報導吸引不少外國玩家關注，表示不懂為何中國人要如此氣憤：「但他長的就是有點像維尼，這是好事啊，大家都喜歡維尼，英國首相梅伊長的還像辛普森家庭的郭董（Mr. Burns）耶」、「是中國用戶還是中國政府機器人？」，還有外國網友更特別貼出小熊維尼與習近平的照片嘲諷：「原來這是一款讓中國十億多人不敢玩的恐怖遊戲。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/