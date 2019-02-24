公部門見習計畫 108年4月和5月見習職缺已上線

2019-02-24 11:21

〔記者林曉雲／台北報導〕為協助青年在學期間了解政府部門運作方式及工作內容並累積職場經驗，教育部青年發展署與中央部會及所屬各級機關合作「大專生公部門見習計畫」，提供種類多元豐富的公部門見習職缺。108年4-5月見習職缺已陸續上線，想深入了解中央機關運作的大專在學青年們，即日起可至「RICH職場體驗網」 註冊報名或教育部青年署網站查詢。

教育部今天發布訊息，青年發展署表示，108年預計提供550到650人次見習機會，並提供見習津貼一小時150元，見習期間分為4到5月、7到8月、10到11月三個梯次，且國立故宮博物院、法務部調查局、國立海洋科技博物館、內政部金門國境事務隊及國境事務大隊桃園機場各隊等單位，已陸續提供見習職缺，見習內容包括博物館導覽、司法制度及刊物編輯、海洋教育與海灣調查、機場自動通關服務等，歡迎年齡35歲以下我國籍大專以上在學學生依興趣及所長投遞履歷。

就讀國立聯合大學華語文學系的陳亭羽嚮往公務生活，為提早了解公部門工作，107年7到8月選擇進入「財政部北區國稅局新竹分局」見習，主要見習內容為輔導外僑人士綜合所得稅申報，內容包含核對外僑人士遞交的申報表、資料建檔以及服務現場辦理申報事務的民眾。

陳亭羽以過來人身份分享，見習前的自我行銷非常重要，除了如何運用履歷凸顯個人特色外，將個人特色與職務內容加以分析，找出自身適合任職這份工作不可或缺的價值，並預先為自己規劃後續生涯發展的每一步，進入財政部北區國稅局新竹分局見習後，見習時經常接觸與自身所學領域不同的新事物，鼓勵同學們能養成勤作筆記的習慣，除可更快了解工作內容，也更能提升整體工作效率。

另外陳亭羽提到，見習時服務外僑人士辦理綜合所得稅申報時，需要養成觀察細節的習慣去核對文件，才能有效降低錯誤率發生，在見習結束後，她體認到即使是機械性的工作，也要做好準備不能掉以輕心，並在工作事務中找到屬於自己的工作熱忱，把握每一次能充實與認識自己的機會。

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