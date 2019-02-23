不想再吃三色豆！ 學校午餐專法最快2年上路

2019-02-23 17:14

〔記者陳昀／台北報導〕過去營養午餐品質參差不齊、城鄉落差甚至弊端時有所聞，有鑑於此，民進黨立委黃國書、蔡培慧提出「學校營養午餐法草案」，規範採購辦法、食材選擇、衛生把關及營養師、廚工比例分配等事項，教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬今天也在公聽會上回應，將盤點、整合現行規定，以行政規則「學校午餐管理辦法」試行2年穩定無虞，再提升法律位階至專法。

「小朋友說不想再吃三色豆了！」蔡培慧表示，因為人力、資源有城鄉差距，也反映在菜色、食材內容上，營養午餐的費用扣除人事、設備、運輸等成本後，食材費用往往不足，直轄市與非直轄市的平均單價差近2倍，孩子們也常覺得營養午餐不好吃，建議教育部設定「分級底價」，讓學校作為訂定契約的依據。

蔡培慧還說，學校餐飲業務繁重、午餐秘書責任重大，兼任卻只能少2堂課，以班級數作為聘用專任營養師的門檻也高，建議教育部設置專責人員推動衛生、餐飲工作，未達35班以上學校可跨校聯合聘任營養師，並輔導鄰近學校設立「聯合廚房」，合作共餐、降低營運成本。

黃國書指出，日、韓都針對營養午餐訂有專法，但我國辦理學校營養午餐卻沒有法源依據，用各種要點東拼西湊，導致亂象叢生，還曾有校長收回扣的弊端，教育部作為領頭羊，應該積極推動「學校營養午餐法」，草案中已擬定對政府機關、學校、營養師比例、飲食設施、經費負擔等完整規範，病針對偏鄉、弱勢兒童給予營養午餐費補助。

戴淑芬指出，學校午餐為地方自治業務，因地方財政、地理環境特性等有不同規模、型態，需因地制宜，現行的業務法源主要依據「學校衛生法」第22至24條，其餘則以行政規範供各地方政府依循。

戴淑芬表示，對立定專法樂觀其成，但時程上有些挑戰，今年會盤點現行包含學校衛生法部分條文、學校餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法、國小及國中辦理學校午餐應行注意事項等相關規定，整合為「學校午餐管理辦法」，以行政規則試行二年穩定無虞，再提升法律位階至專法。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/