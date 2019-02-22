政教合一！中國教育部長號召師生「聽黨話跟黨走」

2019-02-22 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕近日傳出有中生抗議成功大學教授在課堂上傳播政治意識，中方遂去信「大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會」（陸聯招）要求改進。但中國政治伸入校園似乎司空見慣，中國官媒今日還刊登一篇投書，強調要將教員建設成堅持共產黨的領導堅強陣地。

《中國紀檢監察報》今日登出一篇由中國教育部長陳寶生撰寫的專文，標題為《把高校建設成為堅持黨的領導的堅強陣地》。內文寫道，中國高校是「黨領導下的高校、是中國特色社會主義高校」，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹新時代黨的建設總要求，加強黨對高校的全面領導。

陳寶生強調，「始終把政治建設擺在首位，堅決做到兩個維護」、「引導高校幹部師生始終同黨中央保持高度一致。全面貫徹黨的教育方針。」

陳寶生還呼籲，創新發展高校思想政治工作，團結凝聚廣大師生聽黨話跟黨走。在用人方面，需做好新形勢下黨內政治生活若干準則貫徹落實工作，嚴明政治紀律和政治規矩，「對政治不合格的一票否決」。

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