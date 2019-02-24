挖掘多元成就 教部盼別侷限單一成績

2019-02-24

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學學測週一成績放榜，教育部肯定高中生發起「終結放榜新聞」活動，因為學生有個別差異，不應該侷限在單一成績表現，未來將在全國各類教育會議上提醒，讓學校用心挖掘多元成就，鼓勵學生不同專長發展。

將在全國會議提醒 鼓勵多元發展

教育部國教署長彭富源表示，針對學生發起的拒絕成功模板、停止製造神話的連署，教部肯定其訴求，其方向更與官方歷年教育政策一致，強調學生有個別差異，並都有自我實現的可能。

彭富源提醒，學校應鼓勵學生開發自己興趣與潛能，鼓勵學生自主選擇、自我呈現，不要侷限在單一成績表現，避免刻板化成功的定義；在處理學生受訪時，要尊重意願，同時注意保護隱私。

彭富源說，這類觀念須努力深化，將持續透過研習、工作坊、家長研習營等來推動，目前也不發公文給學校或地方政府，而是透過全國教育局處長會議、全國高中校長會議、全國高中教務長會議等，以討論對話凝聚共識。

教長︰分數不是定義學生的標準

教育部長潘文忠也在臉書表示，學測放榜是許多孩子追求夢想的重要開始，要讓學生有空間追尋自己所愛，選擇適合自己的學習方式，不再被單一指標給限制住，是所有教育工作者共同努力的目標，分數可做參考，但不是定義學生的標準，更不會是學習路上唯一解答。

除放榜新聞外，高中端亦會自行製作學生考試成績、大學科系榜單等張貼，教育部表示，只要符合個人資料保護相關規定，對學校榜單無其他限制和要求。

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