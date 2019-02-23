肯定「終結放榜新聞」 教長：分數非定義學生的標準

2019-02-23 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕雄中、雄女學生發起「終結放榜新聞」連署活動，目前雄女校長已具名簽署，許多校長也跟進；教育部部長潘文忠肯定這些高中孩子的勇敢，表示分數可作參考，但不是定義學生的標準，更不是學習路上的唯一解答。

潘文忠今（23日）臉書發文表示，「給孩子更多機會與選擇，我們的教育，才能成就每一個不一樣的台灣孩子。」他表示，讓學生有空間追尋自己所愛，選擇適合自己的學習方式，不再被單一指標給限制住，是所有教育工作者共同努力的目標。

文中提到，教育部今年推動的108課綱，著重培養學生生活經驗的感知和運用，就是希望幫孩子找到適合自己的路和學習方式。潘文忠認為，分數可以拿來當作參考，但不應作為定義學生的標準，更不是學習路上唯一的解答。

教育部今也肯定「終結放榜新聞」的訴求，認為學校應讓學生探索、開發自我興趣和潛能，辦學時不應侷限少數學生單一成績表現，避免刻板成功定義，應用心挖掘多元成就，安排媒體受訪前則應尊重學生意願和隱私。

目前參與簽署的學校除雄女以外，鼓山高中、中山女高校長也跟進支持，建國高中、北一女中則表示配合不再於成績公布當天發布滿級分新聞；北一女校長楊世瑞說，學測成績公布不等於真正放榜，此時學生接受訪問壓力太大，待大學放榜後再徵求學生意見，再決定是否接受訪問。

有感於去年雄女滿級分畢業生近期因過往報導遭起底，以及每年大考後各校在媒體上演「滿級分人數競賽」，雄中、雄女學生在大學學測成績出爐（25日）之前，發起「終結放榜新聞：拒絕成功模板，停止製造神話」連署，希望校方承諾未來不再主動發採訪通知、把學生成績或錄取資料給媒體，以免加深對成功和成績的迷思，忽視升學體制中的階級問題。

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