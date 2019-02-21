屏縣府助圓夢 3年後他為台灣燈會創作音樂

2019-02-21 16:58

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2019台灣燈會intel無人機燈會展演驚艷感動全台，除了超炫科技燈光秀外，許多人也注意到背景音樂震撼人心，讓表演更為加分，製作背景音樂的是2名30歲出頭的年青人，分別是鄭乃銓與陳昱榮；其中陳昱榮是屏東縣政府第一屆圓夢計畫提案青年，當年縣府慧眼識英雄助他圓夢，一路鼓勵他在藝術上奮鬥，3年後換他協助縣府製作燈會音樂。

屏東縣長潘孟安表示，縣府推動青年圓夢計畫就是希望助有夢想的年青人一臂之力，如今種子萌芽成大樹，反倒成為縣府辦理燈會的幕後功臣之一，也是燈會一段美麗佳話。

76年次的鄭乃銓畢業於交通大學音樂研究所，長期致力於音樂與劇場、裝置藝術的跨領域結合創作，並曾擔任第27屆金曲獎入圍影片混音、第14任總統就職典禮重新編曲「美麗島」大合唱與2017世界大學運動會音樂編程等等。此次無人機音樂作曲嘗試融合傳統弦樂與電子音樂的型態進行創作。

78年次的陳昱榮是台南人，喜愛美術的他高中時期就想朝藝術發展，雖然依家人期待考上屏東教育大學社會發展學系，可是還是擋不住心中夢想的種子，大一開始學拉大提琴、尋找表演機會，後來從交通大學音樂研究所拿到碩士學位。

陳昱榮擅長複合式媒材創作，包括視覺、音樂、影像等，2016年屏東縣政府推動青年圓夢計畫，鼓勵年青人一展所長，當時陳昱榮報名參加提出菜市場聲音採集及展演計畫，獲得評審的青睞支持，那一年青創聚落剛落成，陳昱榮即在青創展出1個月。

後來陳昱榮陸續參與屏東縣政府黑鮪魚季、屏東聖誕節等活動燈飾創作，去年2月他獲台北國際藝術村推薦前往紐西蘭駐村創作3個月，10月再爭取到荷蘭駐村創作，豐富他的藝術養分，而這首燈會音樂就在他出發荷蘭前完成的。

陳昱榮表示，當時縣府希望音樂要有震撼力，並融入屏東山海元素，他找音樂創作者鄭乃銓一起合作，他作詞、鄭乃銓負責作曲與編曲、製作，2人花了1個多月時間構思、投入創作。

陳昱榮這次還為台灣燈會國際交流燈區「海之女神」下方的藝術空間規劃，及創作視覺投影、音效，頗受好評。

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