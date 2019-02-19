替台灣燈會點燈 小英讚主燈「巨鮪來富」：台灣最大尾！

2019-02-19 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕2019台灣燈會在屏東，今（19日）晚約7點半左右在總統蔡英文致詞後，發揮「辣台妹」作風絲毫不拖泥帶水，快又準立刻點燈，全場爆出歡呼。小英稍晚也在臉書大讚，台灣燈會主燈「巨鮪來富」應該是「台灣最大尾」。

小英表示，今年元宵，除了吃湯圓，更要邀請大家來到她的故鄉屏東，欣賞最棒的台灣燈會！她提到，主燈「巨鮪來富」有十足的屏東海味活力，這座主燈應該是「台灣最大尾」，搭配燈光、水舞和煙火，屏東的熱帶風情魅力十足。

小英說，精彩的無人機演出，點點燈光讓屏東與TAIWAN字樣在天空中點亮，今年的台灣燈會，保證讓所有低頭族頭都抬起來了！小英除了祝大家元宵節快樂外，也提醒3月3日前都可以到屏東欣賞炫彩奪目的台灣燈會。

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