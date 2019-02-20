台灣燈會》水上烏托邦震撼上演 高空馬戲團明天最後一場

2019-02-20 23:19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天是2019台灣燈會在屏東開幕後第一個非假日，昨天開幕式牛刀小試的法國「水上烏托邦」劇團，今天正式在水上舞台開演，法式獨特的展演手法，令人大為讚嘆。

屏東縣政府為台灣燈會精心規劃多元主題表演節目，邀請逾百場國內外知名藝文團隊及藝人演出，兼具海、陸、空的表演藝術，今晚正式劃破大鵬灣的寧靜夜晚。其中，世界水上劇場界的「太陽馬戲團」法國水上烏托邦劇團20到24日、26到3月2日晚上7點到8點演出10場《海洋歌劇》。

縣府官員說，《海洋歌劇》結合音樂、水上特技，帶給觀眾前所未見的感官震撼。演員們以海洋爲舞台，利用特製的滑板在海面上移動，騎自行車、躺在床上做美夢等意想不到的劇情，搭配五彩繽紛的烟花在空中閃爍，如夢如幻般的精采內容，帶來精采絕倫的豐富視覺享受。

20及21日兩天晚上8點半到9點半由西班牙Voalá高空馬戲團，則是將技術冒險、恐懼等激發成令人欽佩的空中詩歌，融入高空特技、視覺藝術與肢體舞蹈元素，展現異想天開的戲劇情節，牽引著觀眾的視覺焦點，引爆觀眾強烈的情感悸動，演出「視覺系高空音樂秀」。

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