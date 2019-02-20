單日人潮上看60萬 台灣燈會交通接駁全攻略有順口溜

2019-02-20 00:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕2019台灣燈會昨天開幕主燈區位於屏東東港大鵬灣，前4天的試營運統計86萬人次入園，吸引力驚人，昨天開幕式更是湧進上滿滿人潮，單日就上看60萬人次，屏東縣政府推薦民眾搭大眾運輸來賞燈，並透過順口溜方式讓民眾理解賞燈的接駁「全攻略」。

高雄市直航屏東大鵬灣的遊艇航線昨天配合燈會開幕正式啟航，加上接駁客運車增至800輛後，本屆台灣燈會的海、陸、空「全接駁」服務正式到位。

台灣燈會辦公室（簡稱燈辦）表示，主燈區面積近40公頃，規劃20個特色燈區，共184個主題燈及600座競賽燈，美輪美奐的水、陸域燈飾令人目眩神迷，不過因主燈區周邊停車位不足，且園區大又不在高鐵站旁，因此必須採「全接駁」輸送旅客；不過，因為晚間8點以後接駁車就只出不進，不少民眾反彈「太早收班」。

試營運後，台灣燈會將維持晚間8點末班車及彈性接進燈區措施，燈辦官員說，遊艇開航後台灣燈會的接駁以 「飛機遊艇各一線、鐵路柴電雙核心、接駁三轉路不轉、自駕九停不臨停」 ，請民眾配合各式相對應交通疏導措施。

官員指出，旅客若是搭飛機前來，高雄國際機場高捷R四站六號出口搭接駁車直達大鵬灣南轉運站；遊艇航線則屬「直達專船」，民眾可至高雄香蕉碼頭二號碼頭登船，每週五六日三天，下午各發1班、每班120人，邊賞夕陽邊進入大鵬灣主燈區，是最推薦前往燈會的方式。

燈會辦公室說，因應鐵路電氣化最南僅通車至潮州站，建議中、北部民眾達不論是搭高鐵到新左營站轉至潮州站、或是火車達潮州站，都要轉接駁車，而林邊站以南、東部的旅客，則是搭乘柴油列車到林邊站轉駁；園區以「西、東、南」3個轉運站為核心，民眾不必擔心路不熟，只要在同個轉運站上下，就能順利來回園區及交通站點。

燈辦官員表示，依照往例安排接駁車到晚間8點只出不進，並保證會將所有園區內民眾接離，重申請民眾儘量以大眾運輸進出，目前管制路段強力取締違、臨停，自駕客除出發前上官網查詢，或依現場交管人員引導停車，到周邊9個停車場透過接駁車進出園區，重申只要同個轉運站就能回到停車的停車場，台灣燈會的app還貼心的供民眾查詢所停車的定位，非常人性化。

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