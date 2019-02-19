台灣燈會開幕式天公作美 估60萬觀眾見證點燈

2019-02-19 22:46

［記者陳彥廷／屏東報導］2019台灣燈會在屏東，今天晚間約7點半左右在總統蔡英文致詞後點燈，也宣告台灣燈會正式展開，屏東縣政府指出，到晚上8點估計已突破50萬人次入園，全天上看60萬人次，人潮擠爆大鵬灣。

台灣燈會日前試營運4天共86萬人次，今天正式開幕，整個主燈前方，下午就已開始湧入人潮，人潮全都「只進不出」，就是等待眾所矚目的主燈點燈，就為倘佯在這已令眾人引頸期盼藝文饗宴。

屏東縣政府說，據估計，在點燈後總人數就已突破50萬人次，比試營運的任何一天都出乎意料的多，且人潮還持續增，上看60萬人。

台灣燈會今天開幕是天公作美，昨天強勁的南風已吹散高雄的空污，今天持續維持不錯的空氣，且南風減少，能見度極高，下午夕陽西灑，「巨鮪來富」美輪美奐。

「昨天沒看到的，今天都到齊了！」縣府官員說，眾所矚目的intel「外星科技」無人機燈光秀，昨天因為風太強無法舉行彩排，今天開幕，倒是順利地起飛，令人喜出望外。

台灣燈會今天正式開幕後，屏東縣政府安排「天天有節目，一天一主秀」，其中的法國烏托邦水上劇團及intel無人機，未來都有安排節目表演出，有興趣的民眾可上台灣官網查詢節目表，來一饗國際級的饗宴。

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