學測考生卷卡塗鴉被扣分 大考中心提醒條碼也不能亂塗

2019-02-21 12:44

〔記者吳柏軒／台北報導〕大考中心今召開考試委員會，審議108年學測的各項考生違規案，其中在國文、英文等非選擇題的答案卷卡上，仍有考生塗鴉、畫漫畫、或書寫與答案無關的字符等，將被扣減該卷1級分，另更發現，考生將答案卷條碼亂塗，影響電腦閱卷，提醒考生不能亂動條碼，否則也將扣分。

大考中心統計，今年學測的試場考生違規共有740案，比上一年度增加122案，其中未攜帶應試有效證件有358件為最大宗，比上一年度還增加99件，提醒考生如今大考已取消准考證，考生需攜帶有照片的有效證件正本，才能確認身分應試；其他則有手機、手錶發出聲響等各式違規。

另，大考中心閱卷也發現在國文、英文等科的非選擇題作答上，仍有考生大肆塗鴉、書寫與答案無關的字符，如考生英文科的中譯英時，雖寫答案，但仍用中文寫下「假如可以用中文寫的話，絕對寫到你們嚇到吃手手！」等語；或用noting一詞填滿答案卷，將依試場規則扣該卷1級分，閱卷評分則依內容由教師專業判斷。

而答案卷需電腦閱卷，卷卡上有二維條碼，大考中心今年也發現，有2名考生竟在條碼上塗鴉，導致電腦無法判讀，也依規定將扣減該卷1級分，提醒考生不要亂畫避免影響成績。

其他尚有考生重大違規，如碰觸智慧型手機、智慧手環來查看時間等，但大考中心今年修改試場規則，針對使用非應試物品可視情節扣分，與過往一使用就扣減全部成績不同，因此考試委員也針對情節詳細討論，扣減2級分到全部級分不等。

另外還有考生申訴，如台北1名考生考自然科時被2名監考老師發現頻頻轉頭，考生申訴指出自己有頭部撞地、騎車撞傷尾椎等舊傷，轉頭是為了舒緩；但大考中心查證2名監考老師與該生座位附近的人，都指出該生有意圖窺視他人答案，因此決議扣減該生該科全部成績。

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