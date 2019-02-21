台鐵商務車廂、客廳車 8月開放客製化包車

2019-02-21 08:52

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕你有搭過台鐵商務車廂，或於餐車車廂坐在窗邊賞美景、吃美食、唱卡拉OK嗎？台鐵局預定於今年8月，開放觀光列車給公司行號、機關、個人申請包車。包車起訖站可供旅客需求提供客製化服務，但每趟行駛里程最少要100公里以上，價格則以自強號票價計算，每人每公里2.27元，最少要收159人的價格，最慢須於乘車日前20天申請；以台北－台中為例，包下商務車廂最少要花5萬9625元、台北－花蓮6萬9960元。

台鐵共有商務車廂20輛、簡易餐車6輛、商務餐車2輛、客廳車3輛，除商務餐車外，其餘車廂多已使用近18年，設備及內裝樣式均已老舊，因此，去年3月起花費7900萬元，陸續進行設備更新工程，目前已有15輛完成更新，預定今年7月全數整修完成，8月提供一般旅客申請包車，包車無特殊需求，會提供4節商務車廂及1節客廳車。

台鐵局現行商務車廂、餐車、客廳車的使用，是透過觀光列車107年公開招標，讓業者以包租方式經營，目前是由易遊網得標，經營環島觀光列車；台鐵總計提供商務車廂約12輛、速簡餐車4輛、商務車廂2輛，每日開行2列次環島列車，車上座位由易遊網提供套裝行程販售，該業務台鐵平均年營收約5200萬元。

台鐵局表示，經整修後的車廂，除提供易遊網使用外，還有多餘運能可供一般民眾包車，因此，將於8月開放預訂包車服務。包下觀光列車，除起訖站外，出發時間、停靠站、停留時間全都可客製化，等於是民眾能自己安排一趟郵輪是列車行程。

台鐵商務車廂內裝是豪華寬敞的3排座椅，每節車廂共33個座位，這次進行內裝更新後，以藍色作為座椅主色，營造寧靜、放鬆氛圍，呈現台鐵環島美麗海景意象。台鐵局表示，窗簾布、地板布選色皆有與座椅色搭配，走道區選用紅色呈現迎賓感，窗簾布選用淺灰色，和牆面白色接近，易自然融入空間。商務車廂內是使用LED照明，另設有手機充電區；廁所採感應式水龍頭、電子式調溫器。

客廳車內裝同樣是3排座椅，每節車廂內共27個座位，除3排椅21個位置外，一邊的卡拉OK區，還有6個可面窗而坐的旋轉式座位；車廂內另有簡易吧檯。

餐車方面，內裝主要以浪漫台三線環島之星彩繪為主，車窗邊設有觀景餐桌，吧檯則有便當保溫櫃、冷凍櫃、相關餐飲設備等。餐車另一側同樣有卡拉OK區，座位有設置採長條型，共有14個位置；車廂內另設有哺集乳室。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/