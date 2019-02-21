星巴克進駐台鐵舊新豐車站帶人潮 舊竹北站也期待活化

2019-02-21 08:05

［記者廖雪茹／新竹報導］台鐵舊新豐車站改建的星巴克特色門市，提供客人邊喝咖啡邊看火車，搖身變成人氣景點，地方期待閒置多年的舊竹北車站，也能比照辦理；鐵路局表示，舊竹北車站委託案已準備3月初公告上網招標，希望透過委託專業經營成功活化。

鐵路局推動台鐵捷運化，先、後將新竹縣的湖口、竹北、新豐等3個車站，改建為跨站式的新站；其中，舊新豐車站由星巴克進駐承租，坐在店內、外就可以觀看火車行經或停靠，充滿懷舊氣氛，今年元月24開幕後，吸引不少鐵道迷和父母帶著小孩好奇前往朝聖。

前竹北市民代表許育綸表示，據了解，竹北車站前身於1897年啟用，和新豐車站一樣都具有逾百年歷史，見證地方發展，但竹北新站於2013年7月啟用之後，舊站閒置至今，站內擺滿無人認領的腳踏車，十分可惜，希望鐵路局能夠積極活化！

鐵路局台北運貨服務所經理余昭慶表示，從2017年8月開始，鐵路局將部分舊車站綁在一起公告招標，原希望透過規模經濟委外經營來活化閒置空間，但可能礙於成本考量，廠商意願缺缺，後來才將各站拆開分別招標；其中，舊新豐車站一案在去年6月21日順利決標，簽約5年，可續約3年。

余昭慶說，舊竹北車站為地上1層、地下1層建物，面積合計約305.4平方公尺，空間環境和舊新豐車站相仿，委託案流標6次，準備3月初第7次上網公告招標。

他表示，鐵路局有多處車站的宿舍、倉庫等相關建物，與地方政府合作，如高雄、嘉義及新竹縣、市等。舊竹北車站位在竹北傳統市區的和平街上，周邊人口稠密，有台元、南茂等多家科技公司，附近也有多所高中，還有竹北市民公車及往來高鐵的客運停靠，相信具備改造潛能。

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