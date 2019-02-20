集集中國廊橋23日啟用 民憂淪「天空之橋」翻版

2019-02-20 21:28

〔記者劉濱銓／南投報導〕由中國出資「捐贈」、在南投縣集集鎮建造的「泰順廊橋」，23日將落成啟用，充滿統戰意味的建築，引發各界不同看法，有民眾說，廊橋雖然好看，但與集集沒有文化連結，周邊景觀綠美化也未到位，土地爭議未解決，倉促啟用恐無法讓人留下好印象，一旦新鮮感消失，恐步上南投「天空之橋」人氣暴跌的後塵！

集集鎮的中國廊橋是南投縣長林明溱與對岸接洽，以民間交流方式，由武昌宮處理建造事宜，造價2000萬元全由中方出資「捐贈」，引發「文化統戰」爭議。

對此，負責與對岸接洽廊橋興建的集集武昌宮說，廊橋景觀營造並非短期可達成，而橋下清水溝溪水位低，是因枯水期所致，周邊綠美化則會陸續設置，至於是否倉促啟用，則是見仁見智，畢竟廊橋建築已經完成，沒理由閒置、不開放。

至於廊橋是否會變「天空之橋」翻版？廟方則認為兩者不能相提並論，由於「天空之橋」周邊景點有限，武昌宮則有玄天上帝的宗教文化，也保留了921震後傾倒的舊宮廟遺址，仍有觀光可看性，廊橋興建應會有加分作用，但新設施仍有「保鮮期」，為了後續營運，會與縣府、公所密切合作。

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