集集燈會吸客20萬！ 撞臉「王蟲」超夯竹編不撤展

2019-02-19 19:24

〔記者劉濱銓／南投報導〕集集鎮鄉土燈會，今年結合裝置藝術與傳統花燈2個燈區，自春節點燈以來，吸引20萬觀展人次，堪稱近年之最，此次展出的竹編光雕「集集大山」，意外撞臉宮崎駿動畫「風之谷」裡的「王蟲」，入夜展現錯落光影，相當吸睛，成為燈會最夯景點，為此，公所將把展到元宵節的燈會，另行保留裝置藝術燈區，長期展出「集集大山」竹編，盼讓更多遊客認識集集的山水與文化之美。

公所表示，位在集集和平田園的裝置藝術燈區，燈會期間設有「集集大山」竹編，正好與遠方的集集大山景緻相呼應，夜間則有光線投射出光芒，透過竹編藝術展現錯落光影，不論日夜都吸引許多遊客參觀，是今年燈會最熱門的拍照打卡點。

為讓更多遊客欣賞到極具在地特色的竹編藝術，原定展至元宵節的燈會，將保留「集集大山」竹編，並至少展到年中，若地方社區願意續留，就會展到年底，其餘傳統花燈則會撤場，盼逐漸轉型的集集燈會，在創新過程中找出特色，繼續呈現小而美、精緻的燈會感受。

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