這隻「中國龍」紅透中台灣 議員提醒：小心中招

2019-02-19 22:14

〔記者顏宏駿／彰化報導〕來自中國重慶的銅梁火龍，今晚首度到「彰化燈會」表演，吸引上萬人入場觀看，不過，在地的彰化縣議員黃盛祿認為，兩岸文化交流是好事一樁，但這隻「中國龍」襲捲中台灣，國人也應提防對岸的文化統戰。

黃盛祿說，只是舞龍竟能蔚為風潮，光南投燈會就有10萬人觀看，台灣同樣有許多舞龍隊，「中國龍」為何凌駕「本土龍」，他觀察這支舞龍隊是由重慶台辦率領，台灣的政治人物接待，表面上是文化交流，骨子裡卻是統戰。

他說，這種情況過去民進黨執政的彰化縣不會發生，國台辦的觸角絕對不會到綠色的彰化來，但如今縣長易主，原本只在南投表演的「中國龍」就撈過界。

黃盛祿認為，中國統一台灣的野心，從未一刻放鬆，中國對台的統戰日漸細膩，過去台灣許多宮廟都有國台辦的統戰足跡，但這侷限於民間，如今則是透過文化活動，尤其是縣府級別，這次重慶銅龍都是許多政治人物透過臉書宣傳，讓人以為這支「中國龍」很厲害，當台灣人對中國的文化統戰已經「中招」，敵我不分時，台灣的地位危矣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/