惹怒全台寶友！高雄燈會推「撒櫻花」被灌爆

2019-02-20 07:12

〔即時新聞／綜合報導〕高雄燈會藝術節近日推出寶可夢撒花活動，在臉書粉專宣布，市府觀光局增加寶可夢撒花活動，但PO文一出，大量網友灌爆洗板，質疑高市府把灑花塑造成特別的寶可夢活動，灑花也不會吸引稀有怪，紛紛痛批「一口氣得罪全台寶友」、「把寶友都當北七...」。

高雄燈會藝術節臉書粉專日前宣布，燈會將進入尾聲，為了再掀活動高潮，市府觀光局增加寶可夢撒花活動，以吸引更多的觀光客及抓寶人潮。為照顧寳可夢玩家吸引怪物，2月19日上午10點到晚上10點、2月20日上午10點到晚上10點等兩個時段，於愛河河畔共連續24小時撒櫻花。並特別加註「賞燈還可抓稀有怪」、「免費櫻花不來可惜」。

「高雄燈會藝術節」的寶可夢撒花活動PO文，吸引大批網友熱議，直言「廢到笑，真的寶可夢活動是稀有怪大量出現好嗎？撒花大家都會自己撒」、「撒櫻花也好意思拿出來說嘴」、「不能好好當個正常的市長？一定要天天被打臉？」「我想辦活動的人可能沒有玩遊戲吧！只懂個皮毛會淪為笑柄...」

網友也質疑高雄市政府「把玩家當笨蛋，明明很多地方每天晚上都有熱情的寶友在灑花，結果高雄市政府灑8個點就當有辦活動一樣」、「看觀光局把玩家當87」，還有網友反諷「恭喜韓導又一個政績達成」、「高雄市政府棒棒唷 史上最猛的寶可夢活動」、「太神啦，這活動一口氣得罪全台灣大部分寶友」。

臉書粉專「只是堵藍」昨也質疑，灑花根本不會增加稀有怪，請不要誤導民眾。也有資深寶可夢迷在PTT分享前兩次參加大型寶可夢活動經驗，直言高市府太會炒新聞。

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