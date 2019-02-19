高雄人都跑來這了？台南燈會打卡人數狂勝金銀河

2019-02-19 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後將2019高雄燈會改到愛河舉辦，還打出「金銀河」來吸客。不過最近卻有網友發現高雄燈會的年輕人IG打卡人數，僅有台南月津港燈節的一半，讓網友直呼「又老又窮原來是政見。」

高雄金銀河燈會累計參觀人數在日前達到130萬人，韓國瑜更形容高雄已成為全台重心。不過今天有網友在批踢踢發文，貼出年輕人愛用社群網站「Instagram」上的燈會打卡數，高雄燈會約有5300多篇打卡貼文，但台南月津港燈節卻有1萬多篇打卡貼文，是高雄的兩倍。

貼出燈會打卡比較的網友質疑，高雄的年輕人怎麼了？怎麼打卡人數被一個鹽水鄉下的燈會海放呢？他又諷刺表示，高雄燈會在交通方便又浪漫的愛河旁、有最潮的寶可夢、復古夜市，「不是很值得去消費打卡跟朋友炫耀一下嗎？」、「高雄的年輕人該站出來，別讓人笑你們又老又窮了！！！」

許多鄉民看到後都熱烈留言，「老人喜韓兒不會用IG啦。」、「又老又窮原來是政見。哈哈哈。」、「人家高雄人都用微博好嗎。」、「中國高雄都用微博好嘛。」也有人幽默表示，「大過年去告別式會場會觸霉頭，這道理年輕人都懂。」、「喜韓兒快出動幫忙酒醉市長衝人氣。」

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