元宵節將屆 中市南區國光里長與議員送2000組「財神豬」造型燈籠

2019-02-18 15:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕元宵節將屆，台中市南區國光里連續第21年舉辦元宵節「提燈籠遊街」活動，19日將號召社區居民，走出戶外，提燈籠上街頭，一起巡里祈福，除了市府提供300組「飛天豬」小提燈外，國光里長陳仁榮與其妻市議員邱素貞自掏腰包，購進2000組「財神豬」造型燈籠，分送民眾自行組裝外，今天並動員愛心媽媽組裝，將於19日發送給到場參加活動的民眾，送完為止。

里長陳仁榮表示，國光里元宵節舉辦提燈籠遊街慶團圓活動，今年邁入第21年，19日元宵節當天晚間7點，參加民眾在南區正義街里活動中心集合，領取燈籠，成群結隊漫步國光里行政區大街小巷，會後並提供台灣小吃與摸彩，獎品包括自行車、紅包等多項。

陳仁榮說，根據台北市天文館表示，元宵節19日當天恰逢最大滿月，百年難得一見，他邀請里民「逗熱鬧」，相揪上街頭提燈、賞月，輕鬆度過春節的最後一個高潮。

參加小提燈組裝的國光社區發展協會理事長陳雅惠指出，提燈籠遊街，不但可促進親子和諧關係，運動健身，更藉由鄰里之間交談互動，凝聚社區向心力，每年都吸引許多民眾全家總動員。

她說，組裝小提燈心情很開心，今年的小提燈好組裝，與小朋友一起同樂，感覺越來越年輕，尤其看到許多民眾興高采烈，提著她組合的燈籠遊街，心情格外興奮，她珍惜與居民團圓的機會。

市議員邱素貞表示，有別於許多地區舉辦賞花燈、猜燈謎等傳統活動，國光里元宵節提燈籠遊街慶團圓活動，每年都吸引很多家長帶著小朋友參加，宛如一場別開生面的親子嘉年華會，充分展現地方熱情活力，已成為當地重要節慶活動項目。

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