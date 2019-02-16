狂！「扮蝙蝠俠」犁炮 鹽水蜂炮衣大賽奪冠

2019-02-16 16:42

〔記者楊金城／台南報導〕元宵節最「轟狂」的民俗活動鹽水蜂炮將在18、19日開炸，遊客犁炮衝「蜂」陷陣，如果又有一身特異的蜂炮衣，絕對能成為目光焦點，留下最特別的蜂炮回憶，鹽水區公所首次舉辦「蜂覓您萌」蜂炮衣創意競賽，讓大家大玩創意蜂炮衣！

蜂炮衣創意競賽分為學生組、社會組，最後入選作品計15件，有蜂芒萬丈、毛小孩、蜂迷戰士、蝙炮蝠裝、衝天小小兵及迷你採蜂王等等作品，其中，「豬事如役」是由鹽水公所的社造替代役男發想製作，結合非洲豬瘟議題，希望透過蜂炮的洗禮來祈福抵禦豬瘟侵襲；「蝙炮蝠裝」則以蝙蝠俠為主題發想，象徵犁蜂炮可以得到好福氣，祝福未來一年事事圓滿又有福氣。

蔡岷臻製作的「蝙炮蝠裝」果然在學生組勇奪第一名，沈連香的「蜂芒萬丈」則在社會組封王，各獲1萬元獎金，人氣獎由施哲偉的「安全蜂炮衣」拿下。所有入選作品以整體設計感、創意和安全防護力為評比，蜂炮衣不只玩創意，還真的可以下場犁炮享受刺激！

鹽水區長呂煌男說，這是鹽水首次舉辦蜂炮衣創意競賽活動，鼓勵民眾發揮創造力，運用各種素材化為不同造型的蜂炮衣，也有親子共同創作作品，利用製作蜂炮衣創造屬於元宵節的回憶，格外有意義。

台南市民政局長顏振標說，「鹽水蜂炮」是台灣最具代表性的宗教民俗活動之一，每人一生中至少要一次來鹽水體驗犁炮的魅力，這次藉由蜂炮衣創意競賽提醒遊客觀賞蜂炮時應穿著全身防護裝備，才能感受刺激又安全，永生難忘的蜂炮體驗。

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