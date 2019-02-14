2019嗨「炸」元宵！ 台灣四大慶典資訊通通在這裡

2019-02-14 14:35

〔影音新聞／綜合報導〕經過歡樂的連假後，雖然已經開工4天了，每天都還是提不起勁嗎？不妨來規劃一下元宵節行程吧！除了吃湯圓、賞花燈，台灣各地還有不少傳統慶祝活動，像是台南鹽水蜂炮、台東炸寒單等，有興趣的民眾可以到場參加，讓來年運勢隨著炮竹「越炸越旺」，也一掃開工的鬱悶！

★內湖夜弄土地公

2019/2/19（二）17:00 內湖梘頭福德祠

繞境路線：沿著內湖成功路四段－內湖路二段－金龍路到金碧宮折返，回程從內湖郵局與達人女中一帶，沿內湖路二段返宮。（路線以廟方公布為準）

注意事項：穿著以棉質牛仔衣物為佳，避免戴隱形眼鏡，可穿戴口罩及護目鏡。

★苗栗（火旁）龍

2019/2/17（日）18:00-21:30苗栗市經國路河濱公園

現場可報名，限定140公分以上民眾參加。

注意事項：需穿戴耳塞、口罩、手套、護目鏡、安全帽，穿著以棉質牛仔衣物為佳。

★台南鹽水蜂炮

1.2019/2/19 21:00 鹽水國中

鹽水國中操場設置主炮城施放大量蜂炮，民眾可在此體會「衝蜂炮」。

2.2019/2/19 1800-2/20清晨 鹽水全境

神轎持續繞鹽水全境，沿途信徒皆會施放蜂炮

注意事項：需穿戴棉質口罩、棉質手套、棉質長袖長褲、全罩式安全帽。

★台東炸寒單

2019/2/19-2/20 台東市玄武堂（共兩天）

注意事項：參觀民眾請穿著棉質長袖長褲，若想體驗炮手、肉身，需先向廟方報名。

特別提醒要前往參加的民眾，一定要做好防護措施，才能玩得盡興又安全喔！

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