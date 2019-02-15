台南鹽水蜂炮18、19日開炸 呼籲遊客犁炮但不擋蜂

2019-02-15 20:51

〔記者楊金城／台南報導〕「南蜂炮」鹽水蜂炮活動將在18、19日開炸，今年炮城約近200座，19日元宵當天是重頭戲，炮城火力四射，武廟特別以「諸事如意．心想事成」為主題，打造3座LED花燈主炮城。

鹽水蜂炮熱力四射的蜂炮及繽紛璀璨的高空煙火秀，帶給遊客震撼的聲光享受，但是近些年都有大批犁炮遊客刻意擋在炮城前面「擋蜂」，以致蜂炮無法射遠、射出，狂蜂亂炸的震撼場面大打折扣，對放蜂炮造成很大困擾，武廟特別呼籲犁炮遊客不要站著炮城前面「擋蜂」，這是對神明不敬。

市長黃偉哲今天到武廟體驗綁蜂炮，行銷鹽水蜂炮活動，歡迎國內、外遊客到鹽水玩，鹽水消防分隊也教導遊客來犁炮務必穿著安全裝備，避免被蜂炮炸傷，才能衝「蜂」陷陣。

黃偉哲說，今年鹽水月津港燈節至今吸引高達40萬人次賞燈，有助地方產業繁榮發展，期待市府團隊與地方共同協力，將鹽水蜂炮文化繼續向上推升，讓蜂炮愈辦愈熱鬧。

鹽水蜂炮武廟神轎遶境將在18、19日登場，遶境分5路線，想要體驗犁炮刺激的遊客可以跟隨遶境神轎後面，也可以在元宵節當晚9點到鹽水國中操場集中施放區，觀賞花燈主炮城施放。

新營警分局也會在19日下午3點起對車輛進入鹽水市區實施交通疏導管制措施，在岸內糖廠、新營工業區內道路、汫水里、水秀里社區規劃停車區，救護站設在鹽水衛生所、鹽水區圖書館、鹽水國小。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/