7年級生苦拚10年 MIT機能襪外銷賣得嚇嚇叫

2019-02-16 12:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕10年磨一劍！7年級生、38歲的彰化縣社頭鄉民宋韋逸，從穿著光鮮亮麗的汽車銷售業務員，到轉業接家裡襪子工廠，從頭學起、從零開始，讓傳統工廠從代工領域跨入MIT自創品牌，成功研發出壓力抗菌運動襪，產品除了內銷，更外銷智利等中南美洲國家，成功的背後來自於他想贏的拚勁和堅持走自創品牌的事業心。

宋韋逸高職、專科念的是機械工程，大學二技讀應用英語，出社會後，賣過3年汽車，他說，賣車是訓練口才和學習人際關係的互動，每天穿著帥帥的衣著，找人講話開發客源，生活型態與待在朝五晚五的工廠完全不同。曾經，他長達8個月的時間，都是獨自一人待在倉庫，每天與布紗相處至少8個小時，就是為了摸索學習所有襪子紗材質的物理特性。

萬事起頭難！宋韋逸熬過適應期和學習期的辛苦，他覺悟出，工廠既然可以替「愛的世界」、「麗嬰房」代工製作童襪，甚至台灣職棒球團一軍、二軍球員腳下穿的運動襪，也來自他們的代工，表示工廠技術和能力要做出好的產品是游刃有餘，於是他經歷多次家庭革命，堅持工廠要投入研發開發自創品牌，推出取得專利的壓力抗菌運動襪，從每雙100元上市到現在300、400元，曾在電視購物頻道試賣，2個半月熱銷150萬元。

宋韋逸說，1雙襪子能賣到百元價格，絕對要有其優勢才能立足，電視購物試賣成功，連他的爸爸都訝異想不透客人怎麼來的，然而，自創品牌豐收之前的付出，好比人睡醒一張開眼睛，看得到每一項東西都是要花錢，在燒錢過程中，自己要有很強大的心臟和抗壓力面對客人的質疑。

在市場競爭中，自創品牌知名度不足，起跑點就輸了，不過，宋韋逸抱持起頭輸、不代表終點也會輸的信念，「除了知名度之外，剩下的一定要都贏…」他說，剩下的就是要從襪子結構設計與編織技術突破傳統代工作法，進行差異化產品技術開發，賦予襪子更多的機能性。

人往高處走，宋韋逸憑信念和毅力，並善用政府資源爭取研發產品經費補助，減輕開發資金負擔，從爸爸手裡讓自家傳統織襪工廠，躍身連續3年獲MIT認證的精選工廠，他期許自創品牌能夠取代「三花棉業」新的代名詞。

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