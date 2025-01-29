國民黨黨魁改選 「朱侯盧」還在沉潛

外界解讀侯友宜有意參選黨魁，面對媒體關切，侯一律以努力拚市政回應。（資料照）

2025/01/29 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨七月可望改選黨魁，目前除已正式宣布角逐的中常委孫健萍，尚未出現第二人表態，被黨內點名的主要潛在人選都還在水下沉潛、尚未浮上檯面，包括現任黨主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中以及台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜兩位藍營地方諸侯。

一般認為，朱立倫雖然尚未表態，面對外界關切是否爭取連任時，朱立倫方面僅以歡迎黨內一起承擔、低調回應，其實是要刻意延後表態，為自己爭取更大的醞釀空間；但從去年發生國會改革爭議、基隆市長罷免案，再到十二月前往各縣市參加黨慶活動，朱立倫頻頻在地方走動，仍被外界解讀操兵意味濃厚。

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黨內評估朱立倫目前刻意保持低調，就是在等環境局勢明朗化，尤其被黨內點名接任黨魁最熱門人選盧秀燕的動向，更會成為朱立倫下一步要前進或後退的變數。

朱立倫審時度勢 盧秀燕按兵不動

黨內人士分析，具有會計專業背景的朱立倫，不會打一場沒有把握的仗，如果講得更露骨，其實就是「怕輸」，因此目前只能審時度勢，如果強勁對手最後出現，再撥一撥算盤，朱立倫有可能就會放棄爭取連任機會。

盧秀燕已經被黨內視為角逐二○二八年總統大選的強棒人選，因此不少人建議她在卸任台中市長後，要以黨主席做為前進總統府前的政治舞台，包括前立法院長王金平、前國民黨秘書長李乾龍早已公開表態支持盧。

不過，盧陣營目前仍然按兵不動，動向尚未明朗，有傳言盧秀燕可能在農曆過年後才會逐漸明朗化。據分析，由於新上任的黨主席必須背負明年九合一選舉成敗責任，如果最後苦吞敗仗，或不如朱立倫二○二二年選舉的成績，甚至因為兼任黨魁影響到市長本職工作，對於盧秀燕邁向二○二八選舉都會是不利的變數。

至於侯友宜，不僅去年端午節致送黨代表賀節卡片，立法院通過國會擴權法案後，藍軍立委也收到他的道賀簡訊，被外界解讀有意參選黨魁，面對媒體關切，侯一律以努力拚市政回應；但據黨內人士透露，侯友宜方面目前仍未排除再戰二○二八的選項，因此未來動向仍受矚目。

此外，二○二一年黨主席選舉，張亞中取得三十三％的選票，這次是否再度參選，也頗受關注。

盧秀燕已經被黨內視為角逐2028年總統大選的強棒人選，因此不少人建議她在卸任台中市長後，要以黨主席做為前進總統府前的政治舞台。（記者張瑞楨攝）

黨內評估朱立倫目前刻意保持低調，就是在等環境局勢明朗化。（記者塗建榮攝）

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