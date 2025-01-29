壯世代惹議 吳春城提5點說明

民眾黨立委吳春城昨針對「壯世代」商標、在預算審查中以壯世代為由凍結部分預算、壯世代協會接嘉義市政府標案、請辭壯世代教科文理事長時間點以及個人財產申報五大爭議釋疑。（ 資料照）

2025/01/29 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委吳春城推動的「壯世代政策與產業發展促進法」近日遭疑有圖利、違反利益迴避等爭議。吳春城昨針對「壯世代」商標、在預算審查中以壯世代為由凍結部分預算、壯世代協會接嘉義市政府標案、請辭壯世代教科文理事長時間點以及個人財產申報五大爭議釋疑。

據吳春城遞交給壯促會會員的報告指出，就壯世代社會企業擁有「壯世代」標章權，吳表示，民國一一○年推動壯世代時，為保障名稱與LOGO之良善使用，故申請標章；三個月前推動壯促法時即討論專利與立法可能矛盾，並委請該社企法律顧問研議。

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吳春城說，日前該社企回覆允諾「基於標章已成通用名稱，故願意放棄壯世代標章之所有權」，待正式上班日即完成法律程序。另，有關凍結部分預算，他解釋，預算凍結案的目的是督促行政機關重視壯促法的執行，並非刪減預算。

另，針對就任立委後，壯世代協會取得嘉義市政府標案，吳澄清，嘉市府是在一一一年規劃樂齡勇壯城相關計畫，並於隔年公開採購，當時他尚未擔任立委，且預算是由地方政府全額支付，未使用中央預算，不存在監督問題；再者，協會從一一二年延續至今無任何新增標案，也從未有任何中央政府及所屬機構標案，並於日前承諾未來不會參與中央任何標案。

吳春城提及，他在前年九月請辭所有商業公司職務及出清所有股份，考量壯世代教科文協會屬NGO且是無給職，於法並未禁止，所以沒有辭職；後因公務繁忙，已於去年十二月請辭；有關財產申報，他則說，申報是使用監院提供的「財產資料拋轉檔案」，事後發現漏列兩筆、金額共約二十萬元，已完成補申報手續。

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