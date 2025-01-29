釋疑又被打臉 綠委籲吳春城自廢壯促法

民進黨立委陳培瑜逐一打臉吳的解釋，要求吳春城自行提案廢止壯促法。（圖由陳培瑜辦公室提供）

2025/01/29 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委吳春城推動「壯世代政策與產業發展促進法」遭疑圖利、違反利益迴避。吳昨針對申請「壯世代」商標、凍預算、接標案等爭議澄清；民進黨立委陳培瑜則逐一打臉吳的解釋，要求吳春城自行提案廢止壯促法。她示警，若該法沒被廢止，還會產生多少利益，吳是否會繼續用立委身分去威脅、壓迫所有部會機關？

陳培瑜表示，吳春城眼見事情大條才要放棄商標，該澄清內容看不出吳有反省的意思，吳稱他的預算凍結案目的是督促行政機關重視壯促法的執行，事實上是為壯世代亂寫預算提案，吳所謂的「督促」實則為包牌，濫用立委的職責，拿著預算提案來做威脅部會的工具。

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對於壯世代教科文協會接嘉市府標案，吳稱該預算是由地方政府全額支付，未使用中央預算，並承諾未來不會參與中央所屬機構任何標案。陳培瑜質疑，吳恐怕仍想繼續靠標案賺錢，只是在中央就會出事，難道地方政府的錢不用受人民監督？做為立委就應盡到利益迴避，無論在中央、地方都不應再做。

「大家都不要再被騙了！」陳培瑜直言，重點不是吳春城要不要離開該協會，立委本身可以有自己的協會，但就不該拿協會來謀利，請吳不要再詭辯了。至於吳春城稱他使用監院提供「財產資料拋轉檔案」，發現監院轉檔案漏列兩筆，她再批，身為財產申報的義務人，就應該好好盤點自己的財產，不能把責任推給監院。

陳培瑜批不應寄生民眾黨不分區

此外，吳春城並非公開澄清，而是對內向壯促會會員澄清，陳培瑜痛批，吳春城太丟立委的臉了，而黃國昌身為民眾黨代理主席，更不應放任吳春城繼續「寄生」在民眾黨不分區的位子；她表示，之後將提出廢止壯促法的提案，邀請民眾黨八位立委來連署，更希望吳春城能自行提案廢止該法。

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