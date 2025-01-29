為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　焦點

    釋疑又被打臉 綠委籲吳春城自廢壯促法

    民進黨立委陳培瑜逐一打臉吳的解釋，要求吳春城自行提案廢止壯促法。（圖由陳培瑜辦公室提供）

    民進黨立委陳培瑜逐一打臉吳的解釋，要求吳春城自行提案廢止壯促法。（圖由陳培瑜辦公室提供）

    2025/01/29 05:30

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委吳春城推動「壯世代政策與產業發展促進法」遭疑圖利、違反利益迴避。吳昨針對申請「壯世代」商標、凍預算、接標案等爭議澄清；民進黨立委陳培瑜則逐一打臉吳的解釋，要求吳春城自行提案廢止壯促法。她示警，若該法沒被廢止，還會產生多少利益，吳是否會繼續用立委身分去威脅、壓迫所有部會機關？

    陳培瑜表示，吳春城眼見事情大條才要放棄商標，該澄清內容看不出吳有反省的意思，吳稱他的預算凍結案目的是督促行政機關重視壯促法的執行，事實上是為壯世代亂寫預算提案，吳所謂的「督促」實則為包牌，濫用立委的職責，拿著預算提案來做威脅部會的工具。

    對於壯世代教科文協會接嘉市府標案，吳稱該預算是由地方政府全額支付，未使用中央預算，並承諾未來不會參與中央所屬機構任何標案。陳培瑜質疑，吳恐怕仍想繼續靠標案賺錢，只是在中央就會出事，難道地方政府的錢不用受人民監督？做為立委就應盡到利益迴避，無論在中央、地方都不應再做。

    「大家都不要再被騙了！」陳培瑜直言，重點不是吳春城要不要離開該協會，立委本身可以有自己的協會，但就不該拿協會來謀利，請吳不要再詭辯了。至於吳春城稱他使用監院提供「財產資料拋轉檔案」，發現監院轉檔案漏列兩筆，她再批，身為財產申報的義務人，就應該好好盤點自己的財產，不能把責任推給監院。

    陳培瑜批不應寄生民眾黨不分區

    此外，吳春城並非公開澄清，而是對內向壯促會會員澄清，陳培瑜痛批，吳春城太丟立委的臉了，而黃國昌身為民眾黨代理主席，更不應放任吳春城繼續「寄生」在民眾黨不分區的位子；她表示，之後將提出廢止壯促法的提案，邀請民眾黨八位立委來連署，更希望吳春城能自行提案廢止該法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    焦點今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播