力求三贏！郭台銘：美中貿易戰 台灣不選邊站

2019-06-23

〔記者張慧雯／台北報導〕美中貿易大戰越演越烈，台灣如何自處？該不該選邊站？國民黨總統初選參選人郭台銘昨表示：台灣不用選邊站的方法，「維持台灣的主體性，力求三贏（台灣獲利、美國達標、中國轉型成功）。」

紐約時報報導指出，美國逐漸將台灣當作制衡中國的力量，郭台銘若當選總統，在美中之間求取平衡將是一大考驗，郭堪稱遊走在美中之間的鋼索上。郭台銘昨受訪時回應說，從兩蔣到李登輝、陳水扁、馬英九甚至蔡英文時代，中華民國的外交哪一天沒在走鋼索？「美國媒體要逼我選前表態、選邊站，但為什麼需要選邊站？」他會證明台灣主體性及中華民國存在事實，「我是不會選邊站的人」。

郭台銘表示，他跟美國很高的高層提到，要做一個peace maker（和平製造者），不是trouble maker（麻煩製造者）。他也問對方說：「如果台灣發生戰爭危機，美軍願意簽署合約七十二小時內來救台灣？」美國高層普遍回應都是：「救台灣，我們（美國）的利益在哪裡？」

郭台銘認為，要維持台灣的主體性，不用選邊站，不走鋼索最好的方法，就是台灣獲利、美國達標、中國轉型成功，要能以達到三贏為目標。

他也說，即使美中貿易戰越演越烈，但美國也沒有大企業想放棄中國市場，就連Google（谷歌）也還在想辦法做中國生意，所以從做生意的角度看，為何一定只選美國？別忘記台灣每年有八百億美元順差從中國來。

郭台銘更嗆說：「如果總統蔡英文有能力做得到、讓台商全部撤回來，那我會考慮不跟她競爭，問題就是她做不到，台商的苦、台商的悶，我最了解。」

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