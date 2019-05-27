民進黨擬修改初選規則 法界：黨決議不可凌駕法律

2019-05-27

〔記者黃捷／台北報導〕民進黨總統提名作業因初選規則修正問題而紛擾不休，公法專家、行政法權威林石猛律師昨指出，民進黨屬於民間團體，黨內初選可類比於一般公司的董監事選舉，若公司公告選舉辦法，卻在提名人選確定後又決議修改辦法，就有可能被司法認定影響公平性，判決議無效；同理可證，民進黨現在若破壞規矩，突襲修改比賽規則，參選人賴清德當然有權提起民事訴訟。

王金平黨籍案 王一路勝訴

林石猛表示，一旦民進黨決議變更初選辦法，目前所能夠預見，賴清德可依「民事訴訟法」第五百三十八條，主張個人及支持者權益發生重大損害，立刻向轄區法院聲請暫時狀態假處分，先阻止新辦法實行，之後再於限期內提起民事訴訟，爭取自己的權益。

林石猛說，除了民間公司的經營權之爭訴訟外，國民黨二○一三年撤銷王金平黨籍案，每一審都是王勝訴，就能知道黨決議不可凌駕法律之上，未來賴清德若請求確認黨決議無效，只要法院審理後認定程序上有瑕疵，或是違反憲政原則，都有可能判賴勝訴。

曾替太陽花學運及時代力量打過官司的律師郭德田則說，現行政黨法處理大部分決議，都是採多數決的做法，司法實務上通常會尊重民主機制，較不會干涉黨內表決的結果，爭議鬧上法院時，法官多會以黨內章程為判決依據。

郭德田表示，若民進黨章程規定初選規則公告後不能變更，中執會卻還是決議修改，賴清德可主張程序瑕疵；若沒有限制，縱使程序合法，賴仍可主張自己權益受到侵害，重點在於他如何舉證。如外界傳言「沒收初選、徵召蔡英文」，就很明顯侵害賴已登記初選的權益。

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