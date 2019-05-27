會獅友 蔡：讓世界不可忽視台灣存在

2019-05-27

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統昨出席「國際獅子會台灣總會第五十九屆年會暨會員大會開幕典禮」致詞表示，目前台商回台累積投資總金額已超過三千億元，且今年就有一千六百億元投資落實到位；過去三年政府一步一腳印實現目標，讓世界知道「台灣是不可忽視的存在」。

台商回流投資金額逾三千億

蔡總統表示，她上任三年來，很多獅友都來過總統府與她交流，因為有大家投入公共事務，才能為台灣打下更好基礎；五二○那天，她提出下一個階段的國家總目標，除了要擦亮MIT招牌外，更要讓全世界都看見MIT upgrade，也就是「台灣製造升級」所帶來的綜合國力。

蔡總統表示，過去三年，台灣競爭力不斷提升，包括產業升級、能源轉型、投資環境改善、人工智慧和基礎建設的發展等，各個面向都在進步，面對中美貿易戰，台灣有更堅強的實力來因應變局。

蔡總統說，這段時間，不但國際各大品牌加碼投資台灣，台商更持續回流，目前台商回台累積投資總金額已經超過三千億元。經濟部估計，不僅能夠順利完成她設定的五千億元目標，而且今年就會有一千六百億元的投資落實到位，很快就會對台灣經濟帶來實質效益。

蔡總統表示，政府也協助台灣企業走向國際，與許多國際夥伴完成投資保障的雙邊協定。未來將持續爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」等多邊經貿協定，以台灣為中心，佈局全球。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法