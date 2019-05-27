訪高美濕地 賴：應設公部門管理中心

2019-05-27

〔記者歐素美、蘇孟娟／台中報導〕前行政院長賴清德昨分別走訪清水高美濕地及審計新村，支持者高喊：「賴總統加油！」遊客則爭相與賴清德合照。針對濕地保護，賴清德認為，公部門應先成立管理中心，調查研究及提出計畫，並彰顯效益，以兼顧環境保護與經濟發展。

賴清德說，高美濕地成為國際級濕地是因台中港攔砂的美麗錯誤，造成海砂泥土淤積形成濕地。前台中縣長廖永來與地方文史工作者共同阻止海渡電廠等設廠破壞，才有這樣的成果，但濕地因為人多了，沒有好好管理，就會產生嚴重的問題。

賴清德說，要解決問題，第一應成立公部門的管理中心，做有計畫的調查研究，同時提出計畫，生態保護區外的建設行為也要一併考慮。第二，中心成立後，政府部門、專家學者、地方團體與居民應共同參與討論，才不會在推動時有民意上的落差。第三，要把效益顯現出來。每年三百多萬人次來，但停車不便、也沒有商務中心及活動，很可惜，要讓居民可以受益，但又不會因人多而影響生態保護區，未來將以高美濕地為案例，協助保護全台濕地，兼顧環境保護與經濟發展。

逛審計新村 「給年輕人機會」

賴清德昨走訪審計新村，看到年輕人各式文創攤位，他興趣盎然地了解各攤的創意，自掏腰包買下手工皂、手工提袋，還吃了手工糕點。賴說，年輕人的創意太好了，多給他們機會，年輕人做得好，台灣社會就有希望。

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