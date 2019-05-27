2019-05-27

〔記者林宜樟、丁偉杰／嘉義報導〕總統蔡英文昨天到嘉義縣出席「挺小英顧台灣，到嘉義最溫暖」造勢大會。她說，每次有困難時，她都會來到嘉義，因為此處最溫暖，「有嘉義人堅定支持，我的第二故鄉就在嘉義。」

蔡英文昨到義竹鄉參訪水產公司，再到朴子配天宮參香祈福，隨後轉往在稻江科技暨管理學院舉行的造勢大會，嘉義縣長翁章梁、前嘉義縣長張花冠、立委陳明文、蔡易餘、嘉義縣議長張明達等人到場力挺，蔡抵達時受到支持者熱烈歡迎。

蔡細屬任內政績，例如「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」、國安會秘書長李大維訪美和美國國安顧問會晤，創台美斷交首例，任內更推動國艦國造，讓世界各國了解台灣有保護國家的決心，獲得國際社會尊敬，「做個有尊嚴的台灣人」。對於習近平提一國兩制，「我大聲地說，台灣人不接受！」

蔡英文說，台灣是負責任的國家，兩岸關係上穩健處理，不挑釁而堅定守護主權，守得住台灣就是守住民主自由；「以前沒人相信台灣能做潛水艇」，如今完成潛艦國造設計圖。

蔡英文也提及經濟發展，今年推動台商投資元月至五月累積三千億元，台灣將走入投資大爆發時代；農業方面，放寬小農設加工場，推動行銷農產，第一季加上四月，生鮮冷藏水果出口外銷達二十九億元，拓展國際市場，推動肥料降價，降低農民負擔，未來還將規劃農民年金，「讓農民也能領退休金」。

談南院 「郭別只看到蚊子」

另外，對於鴻海董事長郭台銘昨天指蔡英文治國欠執行力，故宮南院蚊子都不曉得養到多大了；蔡英文回應，故宮南院在馬政府時代限縮，導致後續發展受限制，她接手後積極擴張，推動國寶修復任務，預計提撥三十七億元經費，目前南院有很多很棒展覽，「希望郭台銘來看看，不要只看到蚊子。」

對於郭台銘指蔡政府治水不力，嘉義縣長翁章梁說，五座滯洪池由嘉縣府與水利署第五河川局辦理，挖滯洪池會遇到土方去化問題，嘉縣府已與台糖協調土方放置用地事宜；中埔鄉公館滯洪池施工中，年底完工，其餘四座辦理招標作業中。

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