週三中執會 中執委要求會議直播

2019-05-27

賴營主張採現行辦法 家戶電話「一對一」對比民調

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會上週三討論總統初選日程相關事宜，破天荒開放網路直播，中執委王定宇昨受訪表示，本週三中執會繼續討論時，他將再次提出網路直播會議，同一個議案應有相同討論原則；此外，黨也應對延續協商的一週期間做了什麼工作，向中執會報告。

蔡陣營主張修正民調辦法，初選民調納入手機，「三腳督」對比民調納入柯文哲。賴陣營則主張採現行民調辦法，家戶電話「一對一」對比民調，若雙方陣營對國民黨對比對手沒有共識，則應採用互比式民調。

中執會上週三討論總統初選日程等相關事宜，但在中執委對會議提案陳述意見後，黨主席卓榮泰突發表一份措詞強硬的發言，表達不同意修改民調辦法後，隨即離席，中執會宣布休息。之後賴清德現身中央黨部，與卓榮泰、五人協調小組成員及蔡營代表林錫耀等人另闢室會商。

賴清德當場拋出一項新方案，對比式民調由蔡、賴與國民黨韓國瑜對決，不納入柯文哲，「只要蔡總統在民調贏過韓國瑜，我會無條件支持蔡」。中執會恢復會議後，卓榮泰以「出現新契機」為由，裁示由五人小組就新方案再協調一週，並宣告散會，未決議廿四名中執委連署的三項提案（總統初選民調手機家戶各半、對比式民調納國民黨韓國瑜與無黨籍柯文哲、六月十日至十四日初選民調）。

賴清德發言人李退之昨受訪表示，對於賴清德提出的新方案，雖然目前蔡營有些表態，但中央黨部和五人小組還是朝向「繼續努力協調」。

王定宇說，他將於週三中執會再次提出討論案的直播應該繼續，同一個議案討論原則應該一樣，「上週離開直播現場，跑去小房間密會就出事了」，透明就是處理事情最好的方法。黨中央週三也應對延續協商的一週期間做了什麼工作，向中執會報告。

民進黨總統初選事件簿

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