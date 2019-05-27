變全代會徵召？ 賴：對民進黨有信心

2019-05-27

〔記者歐素美、蘇孟娟／台中報導〕民進黨總統初選方案廿九日中執會再戰，有黨內人士放話，推銷「全代會徵召」，直指「全代會也是黨內民主機制一環」，前行政院長賴清德昨強調對民進黨有信心，並請中執會考量民主的精神及進步的價值，做出最好決定，讓民進黨既和諧，又可以團結打贏明年的選戰。

請中執會做出最好的決定

賴清德昨走訪台中，媒體詢問其對「全代會徵召」的看法。賴表示，初選已兩個多月，各方面的消息都有，他對民進黨有信心，「民進黨數十年來獲得人民無條件的支持，完全是因為我們推動民主，也履行進步的價值，如果我們有辦法守住民主的精神及進步的價值，我們才有辦法繼續得到人民的支持。」

賴清德說，媒體報導他週三將參加中執會，是因黨中央有發文邀請，如果雙方都願意在中執會或黨中央見面，一定配合，現在蔡總統表明另有公務不便出席，所以他也不會出席，就讓中執會去討論。

外傳總統府秘書長陳菊曾找前總統李登輝喬英德僵局，賴清德受訪時表示不清楚；他說，黨的選舉辦法已公告，「最好是黨的初選制度不要改變，大家按著制度走」，「讓全民選擇誰最適合代表民進黨，這是最好的辦法」。

媒體詢問這樣是否會造成分裂？賴清德則說：「這就要靠中執會智慧囉！」賴強調，如果跟著制度走，黨只有更和諧更團結。

針對蔡總統在外交屢有突破進展及得分，賴清德會不會倍感壓力？賴清德笑說：「不會啦！」「這個我們要感謝蔡英文總統的努力，總統努力得到外交成果對國人是有幫助的，這個我們要肯定及感謝蔡總統。」

至於郭台銘拋出象徵性募款，募多少就捐多少的議題，賴清德說，「郭十倍或萬倍回饋也有辦法，我們無法比照」，強調過去民進黨從政的同志，基本上都是得到社會的幫助，「我們都是專業的政治工作者」，沒有另外其他的事業，一旦得到人民的支持，都非常努力地把工作做好，希望國家社會能夠持續進步。

另外，傳有人製作「挺賴救扁」海報，賴清德僅說，跟他的競選辦公室沒有相關。

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