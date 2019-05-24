《還原中執會現場》卓榮泰：下週再議 是雙方共識

2019-05-24

林錫耀提議 獲賴等人贊同

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文陣營質疑民進黨主席卓榮泰逕自中斷前天中執會、「沒收中執會」，卓榮泰昨於臉書發文還原當天狀況指出，前行政院長賴清德當天到中央黨部提出「新方案」後，蔡營代表林錫耀表達「新的狀況希望多一點時間思考與協調，建議下週再次召開中執會」，也獲得賴清德本人及其他與會人員的贊同，「是雙方的具體共識」。

賴清德前天於中執會休息期間突赴黨中央，與卓榮泰及總統初選五人協調小組成員等另闢會商，提出他的「新方案」。中執會恢復開會後，卓榮泰隨即裁示請協調小組就新方案與雙方協調，下週三再開中執會。由於未處理中執委所提總統初選相關提案，引發爭論。

卓榮泰指出，既然有人誤解會場實況，他只好還原現場。廿二日中執會前，他分別邀請賴營代表林俊憲、蔡營代表林錫耀進他的辦公室，告知中執會的討論會很冗長，中途他將宣布休息，並請雙方陣營及五人小組成員開會協商；當時立法院民進黨團總召柯建銘、黨秘書長羅文嘉也都在場。

卓榮泰說，中執會中場休息後，他邀林錫耀、林俊憲、五人小組成員總統府秘書長陳菊、柯建銘、桃園市長鄭文燦與行政院副院長陳其邁、羅文嘉等八人進入貴賓室協商。他先說明中常會及中執會慣例不會動用表決，而雙方的僵局似乎無法無異議通過共識決，因此請雙方陣營代表向兩位參選人說明，並請示有無折衷方案。不久後，林俊憲向他們回報，賴清德本人將到中執會。

卓榮泰指出，賴清德稍後到貴賓室加入八人的討論，並提出一項新建議。因為事出突然，他便請林錫耀儘速回報蔡英文總統。約三十至四十分鐘後，林錫耀重返協商現場表示，「新的狀況希望多一點時間思考與協調，建議下週再次召開中執會，並繼續研究手機比例與對比方式等問題」，也獲得賴清德及其他人的贊同，形成雙方的具體共識。

卓榮泰表示，他隨即重回中執會場，對全體中執委如實轉述，中常委陳明文短暫會議詢問後，沒有其他人再發言，他就宣布散會。

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