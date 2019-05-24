陳明文：賴清德不選 民進黨一定贏

2019-05-24

沒收中執委權利 卓榮泰應反省

〔記者彭琬馨、蘇永耀／台北報導〕民進黨總統初選方式至今無解，被視為英系的民進黨中常委、立委陳明文昨在立法院受訪表示，中執委做的決定才是黨的決策，民進黨不是黨主席一人決定，主席卓榮泰藐視中執委應該檢討；陳明文並說，現在情勢轉變，「賴清德不選，民進黨一定贏」。

民進黨前天中執會上，挺賴與挺英派正面交鋒、互不相讓，會議進行兩小時後仍無共識，卓榮泰於是宣布散會、裁示下週再議。

陳明文昨受訪時對此大表不滿，他說，卓榮泰會中有一個提案，中執委也連署廿四人提案，兩案內容差不多，卓榮泰裁示併案討論，事實上也討論差不多，快要有共識，但突然間卓榮泰唸一段早有準備的手稿後，就宣布休息並離開會場，讓中執委呆等兩小時，回來只裁示下週再談。

陳明文強調，這是齣非常離譜、藐視中執委的戲，從未有黨主席這樣做，等於沒收中執委民主議決權利，卓榮泰應該深入反省。

陳明文批評說，黨中央基本上由中執委做決定，「不是黨主席一人的決定是中央的決定」，現在黨中央看起來好像是黨主席加秘書長，「他（卓榮泰）不能代表黨中央」。

陳明文強調，多數人都認為中執會的這齣戲應該背後有人在操盤，自卓榮泰拿出手稿、回主席室討論一段時間後，賴清德就出現，這些「應該都是早有安排，這點應該明眼人看在眼裡」。

陳明文表示，民進黨目前面臨前所未有的挑戰，不只是要贏，贏了後要如何團結黨內力量才是重點；陳明文說，此次賴參選，主要是希望證明給大家看，他選才會贏，「但現在情勢有點變了，他不要選，民進黨一定會贏」，情勢很清楚。

蔡營：卓的「還原」 只講一部分

對於卓榮泰透過臉書「還原」協調情形，蔡陣營發言人阮昭雄仍接續質疑說，卓只講出一部分場景，是因卓不讓中執委議決議案的態度明確，形同沒收中執會的民主議決，蔡陣營迫於無奈只能表示等待下次中執會。

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