賴清德：提新方案非偷襲 是一番苦心

2019-05-24

「新方案是底線，想不出更好方法」

〔記者楊淳卉、蘇芳禾、蘇永耀／台北報導〕前行政院長賴清德拋出「只要蔡總統在民調贏過國民黨韓國瑜，他會無條件支持蔡英文」的新方案，遭疑「突襲」中執會。賴清德昨接受網路及電視節目專訪表示，「說突襲太沉重」，他提出新方案「不是偷襲，這是一番苦心」；賴清德也強調，「我不會脫黨競選，我沒有必要脫黨競選」，他深愛這個黨，也希望在台灣關鍵時刻，能夠承擔這個責任，這是他出來參選的動機。

對於蔡總統持續強調一加一大於二，賴清德回應說，如果談合作，過程一定要遵守民主原則 ，「否則你要談合作、談一加一那個都是天方夜譚」；他強調「我已經讓了，我也提出一個贏的方案，這個已經是底線了，我也沒有辦法想出其他更好的方法。」

對於被指為「獨派金孫」，賴清德說，他出身貧寒，「絕對不是什麼金孫，所以扣我金孫這個名字，當然有政治上面的目的。」

賴清德說，他廿一日晚間才得知對方陣營要在中執會提案修改民調規則，他認為，一旦民進黨初選失去公信力，要贏得國人支持很困難。黨的制度不能更改，否則後患無窮，會有法律問題，若黨內派系連橫就可以更改規則，黨會受到波及。賴也強調，他的方案是在中執會僵持下提出的「贏的策略」，無需修改現行選舉辦法。

賴清德說，這場總統初選是民進黨有史以來時間最長的，且從沒見過初選已經公告、選舉已經進行，才「邊選邊改規則」，若民進黨沒辦法維持民主和進步價值，不知未來能否持續得到國人支持。

賴稱「國家機器」介入 府方駁斥

另外，對於週刊日前報導賴清德使用台南市政府台北辦公室一事，賴在專訪指稱此為「國家機器」的介入。總統府昨嚴正澄清，政府不可能、也不會做這樣的事情，賴前院長毫無證據的不實說法，無論是直接指控還是間接影射，不可思議，也令人遺憾。

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