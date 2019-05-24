蔡英文：中執會不要再拖 儘早做決定

2019-05-24

「協調期滿長的，他都沒提出來」

〔記者歐素美、蘇永耀／綜合報導〕蔡英文總統昨天到台中港離岸風電重件碼頭視察，對媒體詢問來者不拒。至於前行政院長賴清德前天在中執會的提案，蔡強調，她和賴清德之間的民調，「贏就是贏、輸就是輸，沒有讓的問題」，希望中執會儘快做出決定。

針對賴清德提出，若他民調贏韓國瑜，韓又贏蔡英文，希望蔡英文能支持他選總統；蔡英文受訪時回應表示，初選規則中執會有方案在討論，也討論相當長時間，非常接近有結論，只要公平合理，中執會的決議她都會遵從，也希望中執會不要再拖延，儘早做決定。至於賴前院長的提案，「我覺得我們協調期滿長的，他都沒提出來，又在中執會提出來討論，我強調贏就是贏，輸就是輸，沒有所謂『讓』的問題」。

蔡總統昨也透過臉書說，二○二○最強的勝選組合就是一加一大於二，相信這是多數支持者和黨內同志的共識。媒體也詢問蔡是否仍期待蔡賴配？蔡英文指出，其立場一直沒變，對執政有信心，對二○二○勝選也有信心，對民進黨民主的機制也有信心，希望集結最大的力量贏得二○二○大選，一加一確實大於二。

媒體希望蔡總統還原前天民進黨黨內初選閉門會議內容，究竟是外傳蔡英文的代表接受了，蔡英文不到現場又反悔，或原本就拒絕這個版本？蔡英文指出，其在場代表是林錫耀，林錫耀向她報告指當場就拒絕該方案，她也未接到中央黨部通知到現場的訊息，不知為何有這麼多不同的說法。

「中執會突然終止，感覺滿突兀」

針對總統辦公室發表聲明批評民進黨主席卓榮泰不公正，是否總統本人的意思？卓榮泰是否適合下週再主持中執會？蔡英文說，中執會前天進行實質討論，接近有結論，突然終止，很多看直播的朋友感覺滿突兀的，至於下週中執會要怎樣舉行，相信中執委和黨部會做最好的處理。

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