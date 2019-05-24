林俊憲：沒收中執會之說 這太沉重

2019-05-24

賴提新解方 讓黨不毀遊戲規則

〔記者劉婉君、楊淳卉／綜合報導〕民進黨中執會前天對總統初選未做出結論即散會，加上前行政院長賴清德現身中央黨部，讓蔡英文總統陣營痛批民進黨主席卓榮泰「沒收中執會、偏袒一方」。代表賴營參與中執會協商的立委林俊憲昨天表示，當時蔡、賴雙方均有代表參加，五人小組也有四人在場，不理解為何會有「沒收」之說，「這根本太沉重。」

林俊憲表示，中執會休息時，卓榮泰請蔡、賴雙方代表聯繫當事人，人在台北的賴清德才會在他聯絡下趕到現場，總統蔡英文雖然未到，但蔡營代表林錫耀也與她保持聯絡。賴清德提出「蔡英文總統民調贏韓國瑜，就無條件支持蔡連任」，是希望解決目前的僵局，而五人小組當時就有卓榮泰、陳菊、鄭文燦、柯建銘四人在場，相信小英總統應該都有掌握狀況。

林俊憲說，賴清德提出的方案可以讓中執會不必破壞已公布的遊戲規則，這是一個可能突破僵局的想法，並沒有反對的聲音。所謂的協調式民調，民進黨過去在初選的時候，有很多次也都是採用這種方式。

雙方實力不對等 卓不偏任一方

至於卓榮泰被質疑偏袒賴清德，林俊憲指出，大家都看得出來，這是一場非常不對等的競爭，兩邊的實力差那麼多，「西瓜偎大邊」，卓榮泰不可能會偏袒任何一方。

林俊憲說，民進黨創黨以來，從來沒有初選到一半，突然改變遊戲規則，相信任何政黨都不會如此，一直將民主視為最高價值的民進黨若這麼做，對黨的形象衝擊會很大。

賴清德的發言人李退之受訪也表示，賴是提供他認為或許可以走下去的方案，完全不更動已公告的初選辦法，只是對決定哪一位勝出的門檻，做一些放寬的認定。

面對蔡營質疑卓榮泰「沒收中執會」，李退之說，中執會是黨的民主決策的一環，他們絕對尊重，中執會廿二日也是開到休息的階段，會議是否要進行下去，他們都尊重中央黨部及中執會的前輩先進。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法