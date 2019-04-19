富士康僱用人數跳票 威州州長要重談合約

2019-04-19

〔編譯羅綺／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘二○一七年宣布將在美國威斯康辛州設立LCD面板廠，並承諾在當地創造一．三萬個就業機會，但二○一八年並未達到當初簽訂的最低聘用標準，僅聘了一百七十八人，投資規模也明顯縮減；威州新州長艾佛斯（Tony Evers）週三正式表態，希望與富士康重新商談投資案，因富士康先前承諾可在威州聘用一．三萬人是「不切實際」的。

承諾聘用1.3萬人 去年只招178人

艾佛斯表示，富士康投資計畫協議已不再發揮作用，威州政府將與富士康及威斯康辛經濟發展局（WEDC）協商修改協議內容；「富士康的投資規模正在減少，要如當初承諾的創造一萬三千個就業機會，是不切實際的。」但艾佛斯認為，現在談具體調整內容仍為時過早，優先得確保納稅人與環境標準獲得保障。

前任威州州長沃克（Scott Walker）當初為了吸引富士康前來投資，承諾提供近四十五億美元賦稅與其他補助，富士康則承諾將在威州投資一百億美元，打造十代LCD面板廠，為當地創造一．三萬個就業機會；這項投資案被視為美國總統川普「製造業回流美國」的重要政績之一。

但鴻海除沒實現一．三萬的就業機會，當初談好的十代廠也縮減成六代廠，還透露將從技術密集轉型成為研發中心，與先前說的藍領工作大不同；去年富士康僅招聘一百七十八人，連最低聘用標準的二百六十人都沒有達到，更遠低於獲得威州完整補助得達到的一○四○人門檻。艾佛斯指出，投資案規模明顯縮減，有必要與鴻海重談合約。

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