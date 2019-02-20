兩岸政治協議須雙公投 國民黨批：政治思維治國

2019-02-20

〔記者施曉光、張菁雅／綜合報導〕針對行政院擬修正兩岸人民關係條例，明定兩岸任何政治協議都須經過公投程序，陸委會主委陳明通直指修法動機就是因為國民黨主席吳敦義宣稱未來重新執政，要與對岸洽簽和平協議，國民黨昨回應，民進黨毫不避諱地以政治手段打擊特定對手的訴求，選舉的思維昭然若揭，實在令人無法苟同。

倡和平協議 吳否認與訪中有關

媒體昨問吳敦義，他最近提出簽訂兩岸和平協議，是否是為了要去中國大陸訪問？吳說：「對不起喔，本來就可以去的，我為什麼要提什麼和平協議？我也有去過中國大陸。」他說，二○○八年國民黨大勝後，他就去對岸訪問過，有人最近說他在五二○後會帶十五位國民黨籍直轄市、縣市長到對岸，「不會有這種狀況，從來沒有考慮這種狀況。」

國民黨表示，有關兩岸事務，對比規範和平協議更為迫切的應該是優先審查擱置已久的「兩岸協議監督條例」，此事涉及兩岸所有談判，也是民進黨在野時的承諾，讓兩岸協議監督制度化才是根本之道。

國民黨呼籲民進黨不要再以政治思維來治國，應該多關注經濟民生議題，利用行政資源或國會多數打壓競爭對手，並不會提升民進黨的滿意度，只會徒增兩岸良性交流的阻礙。

國民黨也質疑民進黨意圖修正兩岸人民關係條例，祭出多項管制措施，雖然名為「保台」，實際上卻是因人設事，針對性強烈的修法。

國民黨指出，民進黨團擬增訂擁有中國大陸居住證者，不能參加公職選舉，這不僅侵犯憲法保障的人民服公職、參與選舉的權利，也是把台商、台生、台青往外推，台灣還能保有競爭力嗎？

對於行政院將修正「兩岸人民關係條例」，明訂兩岸進行任何政治協議前，內容必須經過公投程序。台中市長盧秀燕昨日受訪時表示，總統大選就是公投，就是最新民意的選擇，何必再舉行公投？

盧秀燕指出，包括兩岸政策的選擇、能源政策的選擇，經濟走向的選擇，「總統大選本身就是公投，就是最新的民意選擇」，所以，「誰當家，當然誰說了算。」

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