兩岸政治協議須雙公投 比修憲還嚴謹

2019-02-20

〔記者鍾麗華、黃欣柏、謝君臨／台北報導〕行政院把「兩岸人民關係條例修正草案」列為本會期最優先法案，明定兩岸進行任何政治協議須經「雙公投」程序。陸委會昨解釋，相關程序須經過高標準、高門檻的民意檢驗。為了解民意動向，行政院可以舉辦諮詢性公投，不受「公投法」限制。

政院可以先辦諮詢性公投

官員解釋，所謂「雙公投」是指協議談判前的「諮詢性公投」與談判後的「複決公投」，除了公投還有國會監督，比修憲程序還嚴謹。不過，現行「公投法」並未規範「諮詢性公投」，因此相關辦法須由行政院訂定。

蔡英文總統在元旦講話提到「四個必須、三道防護網」，第三道防護網即強化兩岸互動中的民主防護網，陸委會在上月已啟動檢討兩岸條例，其中包括第五條與第五條之一，政治協議須經公投。在國民黨主席吳敦義上週拋出兩岸和平協議後，陸委會主委陳明通上週在立法院質詢時表示，「會在適當時間啟動修法」。

據了解，此修法雖列為政院最優先法案，但相關修法條文與文字陸委會尚在草擬，由於還須經諮詢專家學者、召開公聽會等修法程序，才會送到行政院審議。經評估，草案須三月廿一日前經行政院會通過、送立法院審議，本會期才有機會完成三讀。

陳明通昨指出，根據陸委會規劃，希望以後如果是涉及政治議題的談判，必須由行政院提出談判計畫，經立法院三分之二委員同意後才可以去談，在這之前行政院還可以舉辦不受「公投法」限制的諮詢性公投做為參考；議題談回來之後，因為立法院有審議權，所以應該要有四分之三立委出席、四分之三立委同意後才能公告；最後再經全國性公投，要全國選舉人數半數以上同意，才能通過。

陳明通說，這麼高的門檻，最主要是涉及兩岸的政治議題，若社會沒有高度共識，會帶來更大的爭議與紛擾，不過，如果是經濟協議，就沒有這麼嚴格的門檻。陸委會補充指出，這個民主防衛機制及防護網，不是現行「公投法」標準，而是最高的門檻。

陸委會說，中共不放棄武力統一，再多協議也沒用。在北京當局不斷強加「一個中國原則」、「一國兩制」的政治框架於台灣的前提下，政府不主張簽任何消滅國家主權及台灣民主的政治性協議。

公民團體促提高公投門檻

人權公約施行監督聯盟等單位昨召開「落實直接民主，公投法應該立刻修正」記者會。針對兩岸簽署和平協議，須先經台灣人民公投決定，公民團體建議，此類公投涉及外交國防，與一般僅針對國內法律或政策修改的公投提案不同，應設有較高門檻，而非由少數決定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/