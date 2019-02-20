在中國討生活領居住證 可寬容看待》陳明通：跑回來選立委說不過去

2019-02-20

〔記者黃欣柏、蘇芳禾、陳昀／台北報導〕陸委會擬在立法院本會期優先推動修法，限制領有中國居住證的民眾參選公職。陸委會主委陳明通昨在立法院受訪表示，民眾若是為了在中國討生活而必須領有居住證，可以寬容看待，但跑回來選立委就說不過去，這種對公職的限縮是很合理的事情。

行政院日前指出，已與立法院民進黨團針對本會期最優先法案達成共識，其中在「兩岸人民關係條例修正草案」部分，將增訂申報機制，限制赴中國領取居住證者參選機敏公職的權利，且領取中國居住證者須申報，以及除非放棄居住證一定時間，否則不能參加任何公職選舉，更不能擔任軍人、公務員、各級公立學校教師。

陳明通昨至立院備詢前受訪指出，民眾若是為了在對岸討生活而申領居住證，政府都會寬容看待，但申領居住證的人回來當立委就說不過去，「你的選民不在那裡，是在台灣，這個（限制參選）是很合理的事情。」

國民黨立委孔文吉質詢時，質疑行政院將「領中國居住證者不得參選公職」列為優先法案並不合理。行政院長蘇貞昌答詢表示，這項限制「合情合理」，不只先進的民主國家會這樣做，公民課本也是這樣教。

對於孔文吉質疑行政院近來幾項修法方向是「鎖國」，蘇貞昌強調，台灣一直對中國很善意、很客氣，但中國常常連台灣自己國內做的事也要管，這才是對台灣敵對、不尊重。

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