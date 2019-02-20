2019-02-20

記者鄒景雯／特稿

「和平協議」是個老梗，新時代為何興味老梗，是時代沒進步？環境沒進步？還是人沒進步？或者對於台灣來說，恐怕是以上皆是。

兩岸「和平協議」有多老？可以上推到一九九八年，李侃如還在密西根大學任教時所提出。當時他建議，台灣不獨、中國不武，兩岸簽署五十年不變的「中程協議」，不久他出任白宮國家安全會議亞太資深主任，但這學者之見卻從未成為美國柯林頓政府的政策，中國江澤民與台灣李登輝兩位國家領導人也並沒有買單。

即使到了二○○五年，國民黨主席連戰跑到北京去與中共總書記胡錦濤，「率先」達成和平協議在內的連胡共識，都始終停留在國共的「黨對黨」層次，即使二○一二年，胡錦濤在十八大政治報告中重申兩岸應協商達成和平協議，或是二○一六年，國民黨主席洪秀柱在十九全會把「和平協議」納入黨綱，均是如此。何況，二○一七年，接掌主席的吳敦義擔心有違中道路線，甚至將之刪除。

「和平協議」在台灣為什麼每逢選舉就會被提出來？例如這是二○○八年馬英九參選的政見，今天為了二○二○，國民黨人又競相表態。一個根源性的理由是，在危機社會中，政客利用人們對和平的渴望，號召選票的移動。這是「安定牌」的一種變形。

早在民主化之前，「安定牌」就是在台統治者很好用的洗腦藉口，可想而知它是進步牌的反面。例如以安定為名，所以要實施戒嚴；為了安定，必須清鄉；基於安定，因此要反台獨。國民黨在台灣當政太久了，即使已經接受選舉洗禮，從外來政權在地化，他們的徒眾依舊習慣於這樣的牌理，於是現在故技重施，甚至公然宣傳：只要重返執政，就去洽簽和平協議。

國民黨這麼愛玩和平協議，卻從來沒有把和平協議講清楚。有人說用什麼名稱簽、以什麼地位簽、採取什麼程序完成很重要，這話都對，但是依舊遠遠不夠，例如把和平協議改成「協定」或「條約」，媾和雙方平起平坐，或是修改公投規定，難道就安了嗎？當然不是，面對中國這種國家，最最要害的是內容，也就是台灣要拿什麼去交換和平？現在不叫做和平嗎？

為什麼簽協議一定是台灣要付籌碼？因為訴諸武力的只有一方，就是中國，台灣早在一九九一年已經終止動員戡亂，不再「反攻大陸」了，如果要和平，中國自己宣布放棄犯台就好，一秒鐘的事，何必還要簽什麼簽？說穿了，協議的本質當然正是勒索，而且無本。

如果國民黨主張台灣要接受勒索，就應該同時把代價提出來，不能愚民、打迷糊仗。例如李侃如當年很誠實，他說，「台灣不獨」就是台灣明白宣示是中國的一部分；還建議雙方更改國名，中華人民共和國稱「中國」，中華民國改稱「台灣，中國」等等，問題是五十年之後呢？達成一國兩制、一國一制的過渡？真是把大家嚇壞了。後來二○○四年已經卸任的李侃如到台灣來訪問，這趟來，他加了兩點但書，包括「美國見證」與「台灣可享有若干國際空間」，當時的台灣人還是覺得太划不來，因此毫無市場可言。

這麼一個蠢主意，為什麼在多年後，國共兩黨菁英仍能一來一往、隔海唱和？是以為這一代的台灣人願意交出自由？尊嚴？主權？或民主生活的一切，去當專制順民？腦袋有洞的，到底是誰！

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