Switch 2開賣日期曝！任天堂官網發售名單驚見「中國除外」

有不少玩家發現任天堂官網特別表明，Switch 2不會在中國販售。（圖擷取自Nintendo官網，本報合成）

2025/04/03 20:36

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吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本任天堂昨（2）日正式發表新一代遊戲主機Switch 2，揭曉主機規格、遊戲陣容與詳細玩法，以及提到這次售價會區分為「日本專用機」與「多國語言版」，同時宣布美國、日本6月5日搶先全球開賣。不少玩家發現，任天堂官網特別表明，Switch 2不會在中國販售，引起各國網友熱議。

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綜合日媒報導，根據任天堂官網最新公告，Switch 2分為「日本專用機」與「多國語言版」。網頁顯示，日本專用機僅支援日語、帳戶地區只能設為日本，建議售價為4萬9980日圓（約新台幣1萬840元）；可切換多國語言的國際版，建議售價則是6萬9980日圓（約新台幣1萬5178元）。另外，4月底符合資格者可預購或抽選。

任天堂也在官網列出Switch 2預計販售國家與地區，包含日本、北美、歐洲、澳洲和亞洲（中國除外）。其中，任天堂官網明確提到亞洲地區，只有「中國」不會開賣Switch 2，引起日本與其他國家網友關注，眾人好奇這是否是任天堂針對惡名昭彰、包含「中國黃牛」在內的不肖高價轉賣人士，特別祭出的全新對策？

據了解，受到中國共產黨當局「言論審查」等政策影響，包含任天堂在內的多國遊戲商，旗下遊戲都絕大多數無法通過中方極度嚴格的審查，中國玩家大多是偷偷從灰色管道非法取得。目前任天堂只能與中國騰訊合作推出被玩家戲稱「閹割版」的中國版Switch，可玩的遊戲全部經過中方審查，杜絕中國玩家接觸到涉嫌辱華的遊戲。

另外，任天堂2020年3月上市的獨占遊戲《集合啦！動物森友會》，同年4月就在中國所有的電商平台無預警下架，中國玩家哀鴻遍野。當時有中國玩家指控，是因為香港眾志祕書長黃之鋒遊玩《動森》時，製作了反送中標語，引起中共當局注意；也有中國玩家吐槽，是因為《動森》遊戲方式太自由，不符合中國的「政治正確」。

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